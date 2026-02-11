사법개혁 속도 올리는 민주당… 자본시장 개혁은 후순위로
재판소원제 국회 법사위 통과시켜
민주, 사법개혁안 2월 내 처리 구상
3차 상법 개정안은 공청회 수용
자본시장특위 “조속한 통과” 촉구
더불어민주당이 설 연휴를 앞두고 법왜곡죄, 대법관 증원, 재판소원 등 사법개혁안 처리에 급가속을 내고 있다. 법원행정처의 격렬한 반대에도 불구하고 재판소원제의 국회 법제사법위원회 법안소위 심사를 단독 강행 처리했다. 법사위의 사법개혁 독주에 3차 상법 개정 심사가 밀린 민주당 K자본시장특별위원회는 기자간담회를 열고 다시금 상법 개정의 필요성을 호소했다.
국회 법사위는 11일 법안소위를 열고 법원 재판에 대해 헌법소원을 제기할 수 있도록 하는 내용의 재판소원제를 담은 헌법재판소법 개정안을 범여권 주도로 통과시켰다. 야당인 국민의힘은 재판소원이 현재 3심제를 무력화하는 사실상의 4심제라고 주장하며 표결에 참여하지 않았다.
법안소위 위원장인 김용민 민주당 의원은 재판소원제가 위헌이라는 대법원 지적에 대해 “헌법을 해석하는 최종 기관은 헌법재판소”라며 “위헌이라는 주장은 할 수 있지만 헌재는 이미 합헌이라 결정했다”고 강조했다. 김기표 의원 또한 “헌법재판과 사법재판은 다르다”며 “재판소원이 4심제라는 건 실체와 다른 주장”이라고 선을 그었다.
민주당 법사위가 재판소원제를 국회 통과 목전까지 올려두면서 사법개혁안 패키지 처리에 속도가 붙는 모습이다. 정청래 민주당 대표는 이날 최고위원회의에서 “법왜곡죄와 재판소원법, 법원조직법을 시간표대로 차질 없이 타협 없이 처리하겠다”고 말했다. 민주당은 사법개혁안을 2월 내에 처리하겠다는 구상이다.
한국 자본시장 구조 개혁과 주가지수 상승을 외치는 K자본시장특위는 자사주 소각 의무화를 골자로 한 3차 상법 개정안 처리가 사법개혁보다 우선해야 한다는 입장이다. 특위는 이날 국회 기자간담회에서 “상법 개정에 반대하는 게 반시장, 반기업적인 것”이라며 3차 상법 개정안의 조속한 통과를 촉구했다. 김현정 민주당 원내대변인 또한 “원내에선 3차 상법 개정안을 가장 빨리 처리해야 한다는 입장”이라며 “13일 공청회 이후 가장 우선해 처리할 것”이라고 말했다.
반면 민주당 법사위는 3차 상법 개정안을 후순위로 두는 모습이다. 지난 3일 법사위는 3차 상법 개정안을 법안소위 안건으로 올려 심사했지만 민주당 의원들은 법안에 대한 의견을 한 명도 제시하지 않았다.
조배숙 국민의힘 의원이 “자사주는 기업 입장에서 즉각 사용할 수 있는 재무적 실탄이므로 소각 의무화는 신중히 접근해야 한다”며 공청회를 제안하자 열흘 뒤 공청회 개최를 의결했다. 통상 법안을 새로 만드는 제정법을 심사할 때 공청회를 개최하는데 이와 달리 개정안임에도 공청회를 열자는 제안을 받아들인 것이다.
특위 관계자는 국민일보에 “코스피가 떨어지면 법사위가 책임이라도 질 것인지 모르겠다”며 답답함을 토로했다. 특위는 3차 상법 개정안을 조속히 통과시켜 자본시장에 일관된 정책 신호를 보내야 한국 주가지수가 안착할 수 있다고 보고 있다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사