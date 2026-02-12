선거연대는 성공할까… 민주-혁신 준비위 착수, 호남선 신경전
조국,연대·통합준비위 제안 동의
강훈식 “합당에 청와대 입장 없어”
더불어민주당과 조국혁신당이 6·3지방선거 전 합당 논의가 무산되자마자 약속한 듯 곧바로 선거 연대를 언급했다. 범여권을 발칵 뒤집어놓았던 합당 작업도 결국 선거 지분을 나누기 위한 당리당략 아니었느냐는 지적이 나온다. 양당은 연대를 위한 준비위원회 구성에 합의하고 후속 작업을 예고했다.
조국 조국혁신당 대표는 11일 “민주당이 제안한 연대 및 통합을 위한 추진준비위원회 구성에 동의한다”며 “이번 주 안으로 당무위원회를 열어 추인받을 것”이라고 밝혔다. 민주당은 전날 지선 전 합당 논의는 중단하되 ‘연대와 통합을 위한 추진준비위원회’를 꾸리자고 혁신당에 제안한 바 있다. 선거 연대로 지선을 치르고, 합당은 그 뒤에 논의하자는 뜻이었다.
조 대표는 “민주당이 제안한 ‘연대’가 지방선거 연대라면 추진준비위에서 원칙과 방법을 정할 것”이라며 “지방선거 후에는 ‘통합’의 의미가 무엇인지 확인하고 그 내용과 방식에 대한 논의를 책임감 있게 이어가야 할 것”이라고 강조했다.
양당의 지선 연대 논의는 연휴 이후 본격화될 전망이다. 민주당 핵심 관계자는 “사무총장을 추진위원장으로 위원회를 구성할 예정”이라고 설명했다. 혁신당 관계자 또한 “양쪽에서 일단 (추진준비위를) 하기로 했으니 누구를 책임자로 할지 협의해야 한다”고 말했다.
다만 원활한 연대가 이뤄질지는 미지수다. 호남에서는 벌써 양당의 신경전이 시작된 모양새다. 민주당 전북도당위원장인 윤준병 의원은 “민주당 전북도당은 2026년 지방선거에서 어떤 정당과도 연대하지 않고 독자적으로 전북도민께 민주당 후보 지지를 호소하고 평가받을 계획”이라고 밝혔다.
혁신당은 다른 진보 성향 야당과 함께 정치개혁을 촉구하며 공직선거법 개정안을 발의했다. 무투표 당선 방지 조항을 신설하고, 선거구별 정당 후보 수에 상한을 두며, 지방의회 비례대표 선거 시 5% 이상 득표 정당에만 의석을 배분하는 봉쇄 조항을 삭제하는 내용이다.
청와대는 합당 논의에 거리를 뒀다. 강훈식 대통령 비서실장은 “합당은 양당이 결정해야 할 사안이고, 청와대는 별도 입장을 갖고 있지 않다”며 “통합에 대해선 대통령의 오랜 지론이 있다. 그 지론을 참모들은 다 알고 있다”고 말했다. 합당이 이재명 대통령 의중이라는 주장이 나온 데 대해선 “대통령과 청와대 참모진은 경제·민생 살리기, 외교, 부동산·주식시장 문제를 감당하기도 어렵다”며 “대통령 뜻을 말할 때 신중할 것을 정중히 요청한다”고 당부했다.
송경모 이동환 기자 ssong@kmib.co.kr
