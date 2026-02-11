“주민투표” “기관유치”… 지역마다 제각각 통합 대응법

대전, 행안부에 주민투표 요청

광주·전남, 기관 유치 속도전

“형평성 있는 특별법” 요구도

조원휘(왼쪽) 대전시의회 의장, 이장우 대전시장이 11일 행정통합에 대한 주민투표 시행 촉구 결의안을 들고 포즈를 취하고 있다. 대전시 제공

광역지자체 간 행정통합 추진을 놓고 지역 간 대응 전략이 크게 엇갈리고 있다. 대전시는 주민투표 실시를 행정안전부 장관에게 공식 요청했다. 전남·광주는 공공기관 지방이전 대상을 제시하며 유치전에 나선 모습이다.



이장우 대전시장은 11일 시청에서 기자회견을 열고 “시민 뜻을 받들어 행안부 장관과 대통령에게 요구한다. 주민투표법 제8조에 따라 행정통합 주민투표를 즉각 실시하라”고 촉구했다. 대전시와 충남도는 현재까지 수도권 일극 체제를 깨고 고도의 자치권 확보에 중점을 둔 행정통합을 추진해왔지만, 현재는 그 맥락이 달라졌다는 인식이 커진 상황이다.



이 시장은 “정부는 발의된 지 불과 일주일밖에 되지 않은, 지역 분권의 본질은 사라진 법안을 밀어붙이고 있다. 주민 삶에 중대한 영향을 미치는 사안인 만큼 주민투표는 타협할 수 없는 절차”라고 말했다.



변수는 촉박한 일정이다. 행안부 장관이 주민투표 실시에 동의하더라도 투표를 준비·시행하기까지는 시간이 걸린다. 주민투표법은 선거 60일 이전부터 실시할 수 없도록 규정한다. 따라서 주민투표는 6·3 지방선거 60일 전인 4월 4일 이후에는 실시할 수 없다.



대전시는 오는 20일까지 주민투표에 관한 행안부 장관의 답변을 들은 뒤 24일 시의회 의견 수렴, 25일 주민투표 시행 결정·공고 등의 절차를 거칠 수 있다고 본다. 이 경우 30일간의 준비 기간을 거쳐 다음 달 25일쯤 투표가 가능하다는 것이다.



강기정 광주시장과 김영록 전남지사가 각각 기자회견을 열고 전남·광주 공공기관 유치 목표를 밝히는 모습. 각 지자체 제공

전남·광주는 행정통합 논의에 속도를 내고 있다. 김영록 전남지사는 이날 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 제2차 공공기관 지방 이전 시 전남·광주가 유치 목표로 삼은 공공기관 10곳을 공개했다.



이들 기관 10곳은 농협중앙회, 한국지역난방공사, 한국마사회, 한국환경공단, 국토교통과학기술진흥원, 한국산업기술진흥원, 한국공항공사, 수협중앙회, 한국에너지기술평가원, 한국데이터산업진흥원이다. 농협중앙회 유치와 관련해 전남은 전국 최대 농업 중심 지역인 데다 1차 이전 당시에도 한국농어촌공사, 한국농수산식품유통공사 등 농생명 관련 공공기관이 많았다는 점을 띄우고 있다.



한국지역난방공사는 전국에서 가장 높은 444GW의 재생에너지 잠재력을 전남 지역에서 보유하고 있다. 전남도는 전국 최초로 도 전역이 분산에너지 특구로 지정되는 등 에너지 수도로 평가받은 점을 유리한 요인으로 본다.



전남도와 광주시는 지역 발전을 위한 기능군을 에너지·환경, 농수산, 인공지능(AI) 등 첨단산업, 문화예술, 사회서비스 등 5개 분야로 나누고 맞춤형 유치 전략을 마련했다. 김 지사는 “정부가 통합특별시에 공공기관 우선 이전을 약속한 만큼 핵심 10개 기관뿐 아니라 30개를 추가해 총 40개 기관(이전)을 요구했다”고 밝혔다.



대구·경북 행정통합 추진을 놓고는 재정 권한 및 자치권 강화 여부가 변수로 작용하고 있다. 이철우 경북지사는 경북도청에서 “오랜 기간 공론화와 숙의를 거친 대구·경북 행정통합은 반드시 추진돼야 한다”면서 “3개 권역(대구·경북, 대전·충남, 광주·전남)에 공통적이고 형평성 있는 특별법이 제정돼야 한다”고 강조했다.



이 지사는 “통합특별시에는 서울특별시에 준하는 위상을 부여하고 도청 신도시 중심의 경북 북부 균형발전, 시·군·구 자치권 강화를 전제로 (통합이) 이뤄져야 한다”고 말했다.



대전·무안=전희진 김영균 기자 heejin@kmib.co.kr



