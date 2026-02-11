재판소원법 법사위 소위 통과… 대법, 강력 반발
‘4심제 논란’에 국힘, 표결 않고 퇴장
법원행정처 “도저히 못 받아들여”
확정된 법원 판결에 대해 헌법재판소에 헌법소원을 제기할 수 있도록 한 ‘재판소원법’이 11일 국회 법제사법위원회 법안심사1소위원회를 통과했다. 대법원은 “도저히 받아들일 수 없는 법안”이라고 이례적으로 강하게 반대했다. 3심제에 기반한 사법체계가 4심제로 변질될 수 있고 법적 분쟁이 장기화할 수밖에 없다는 이유에서다. 하지만 법사위 다수 의석을 차지한 범여권은 법안 처리를 강행하며 속도전을 벌이는 모양새다.
법사위 법안1소위는 이날 국회에서 회의를 열고 재판소원 도입을 골자로 한 헌법재판소법 개정안을 더불어민주당을 비롯한 범여권 주도로 통과시켰다. 재판소원에 반대해 온 국민의힘 위원들은 표결에 참석하지 않고 퇴장했다. 이 법안은 대법원 상고심 등을 통해 확정된 법원 판결이 헌재 결정에 반하거나 적법 절차를 거치지 않아 기본권을 침해했을 경우 헌법소원심판을 청구할 수 있도록 한다.
대법원은 법안에 대해 강한 반대 입장을 밝혔다. 기우종 법원행정처 차장은 소위에 참석해 “누군가 만족할 때까지 재판을 계속할 수는 있겠지만, 재판에 어쩔 수 없이 끌려 들어간 당사자는 재판이 끝날 때까지 밤잠을 설치고 생활이 망가질 것”이라고 우려했다. 그러면서 “헌법 제101조는 주권자인 국민이 이런 사태를 막고자 국민 스스로를 위해 둔 장치”라며 “이를 허물겠다는 법안은 도저히 받아들일 수 없다”고 강조했다.
학계와 법조계에서도 법안의 위헌성을 우려하는 목소리가 나온다. 헌법 제101조는 재판은 법관으로 구성된 법원에서 하고, 최고법원을 대법원으로 규정하고 있다. 법원이 아닌 곳에서 재판을 진행하거나 최종심인 대법원을 넘어서 재판이 이어진다면 헌법 위반 소지가 있다는 지적이다. 대법원은 전날 법사위에 제출한 법안 검토 의견서에서 “재판소원을 허용하기 위해서는 헌법 개정이 필요하다”고 밝혔다.
민주당은 위헌 소지가 없다는 입장이다. 법안1소위 위원장인 김용민 민주당 의원은 회의 후 브리핑에서 “재판소원 도입이 사법 신뢰를 높이고 국민 기본권을 두텁게 보호하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
