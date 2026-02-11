李, 12일 정청래·장동혁 대표와 오찬… 협치 재시동 건다

의제 제한 없이 허심탄회 대화

157일만에 양당 대표와 한자리

여야 소통으로 국정동력 모색

이재명 대통령이 11일 충북 충주 건강복지타운 내 ‘그냥드림’ 사업 현장을 돌아보고 있다. 그냥드림은 생계가 어려운 국민에게 별도의 소득 심사 없이 소량의 먹거리·생필품을 무상 지원하는 사업이다. 충주=김지훈 기자

이재명 대통령이 12일 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표와 오찬을 함께하며 여야 협치 재시동에 나선다. 미국의 관세 번복과 민생 법안 장기 표류 등 국회 입법 지연으로 인한 문제가 적지 않은 상황에서 모든 의제를 열어두고 허심탄회하게 대화하며 협력을 구할 방침이다.



강훈식 대통령 비서실장은 11일 브리핑에서 “이번 청와대 초청 오찬은 민생 회복과 국정안정을 위한 초당적 협력 방안을 논의하기 위한 자리”라며 “의제에 제한을 두지 않고 국정 전반에 대한 의견 교환이 이뤄질 예정”이라고 말했다. 이 대통령이 양당 대표와 마주 앉는 건 지난해 9월 8일 오찬 회동 이후 157일 만이다.



강 실장은 “이 대통령은 국민이 체감할 수 있는 실질적 변화를 만들기 위해 여당과 제1야당이 책임 있게 협력해 달라고 당부할 것”이라며 “새해를 맞아 소통과 협력을 통해 국민께 희망을 드리는 출발점이 되길 기대한다”고 강조했다. 또 “청와대는 앞으로도 여야 지도부와 지속적 소통을 통해 통합과 신뢰를 바탕으로 대한민국 대도약의 길을 국민과 함께 열어가겠다”고 덧붙였다.



집권 2년 차 안정적인 국정 드라이브를 위해선 국회 지원이 필수적이란 인식이 회동 추진 배경으로 거론된다. 이 대통령은 새해 들어 여러 민생 정책 추진 의지를 앞장서 말해 왔다. 특히 미국의 관세 번복 엄포에 따른 경제·안보 리스크 해결을 위해선 대미투자특별법의 조속한 처리가 관건이다. 부동산 가격 및 물가 안정, 금융시장·지방 활성화를 위해서도 국회의 신속한 입법 지원이 필요하다. 회동에선 이를 포함해 광역지자체 행정통합 이슈, 명절을 앞둔 물가 안정 방안 등 초당적 의제가 두루 논의될 것으로 전망된다.



야당이 주장해 온 대장동 항소포기 특검, 통일교 정교유착 특검, 민주당 공천헌금 특검 등 이른바 3대 특검 도입이 논의 테이블에 오를지 주목된다. 나아가 여권 내부 갈등의 도화선이 됐던 민주당과 조국혁신당 합당과 관련한 대화가 이 대통령과 정 대표 사이에 오갈지에도 관심이 쏠린다.



이 대통령이 오찬과 별개로 장 대표가 요구해 온 단독 면담을 진행할지도 주목된다. 이에 대해 강 실장은 “지금은 양당의 소통이 더 중요한 시점”이라며 거리를 뒀다.



이 대통령은 이날 충북 충주 건강복지타운에 위치한 먹거리 ‘그냥드림’ 사업장을 방문해 사업을 직접 홍보하는 등 민생 행보에 나섰다. ‘그냥드림’ 사업은 끼니를 해결하기 어려운 이들에게 조건 없이 먹거리를 지급하는 내용으로, 이 대통령이 역점을 둔 복지 사업이다.



이 대통령은 충주 무학시장과 충북 장애인종합복지관도 방문해 현장 의견을 청취했다. 충주는 이 대통령 ‘처가 동네’인 만큼 김혜경 여사도 동행했다. 이 대통령이 ‘스윙보터’인 충청 지역을 택해 민생 행보에 나선 것을 두고 6·3 지방선거를 앞둔 포석이라는 해석도 나온다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



