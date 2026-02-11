캐나다 산골 학교 총격 ‘피의 화요일’… 2400명 소도시 학생 등 최소 10명 사망
“드레스 입은 여성 용의자 가능성”
캐나다 서부 브리티시컬럼비아주 산악마을의 한 중등학교에서 총격 사건이 발생해 용의자 1명 등 최소 10명이 사망하고 25명이 다쳤다. 총격 사건이 드문 캐나다에서 사상 최악의 미성년자 대상 교내 총격 사건으로 기록될 것으로 보인다.
캐나다 CBC방송에 따르면 사건은 10일 오후 1시20분쯤(현지시간) 브리티시컬럼비아주 텀블러리지의 한 중등학교에서 발생했다. 텀블러리지는 인구 2400여명의 소도시로 밴쿠버에서 북동쪽으로 1000㎞ 이상 떨어진 내륙에 있다. 사건 발생 학교는 한국의 중·고등학생에 해당하는 7~12학년생이 재학 중이며 학생 규모는 175명이다.
사망자 10명 중 6명은 교내에서 숨진 채 발견됐고, 다른 1명은 위중한 상태로 이송 중 사망했다. 나머지 사망자 2명은 학교 인근 민가에서 발견됐다. 부상자 25명 중 2명은 중태여서 사망자 수가 더 늘어날 가능성이 있다. CBC는 “캐나다 역사상 최악의 교내 총기 난사 사건 중 하나로 기록될 것”이라고 전했다.
용의자는 학교 안에서 숨진 채 발견됐다. 캐나다 연방경찰은 “스스로 목숨을 끊은 것으로 보인다”고 밝혔다. 경찰은 용의자의 신원을 공개하지 않았지만 주에서 발령된 총격 사건 경보에는 ‘드레스를 입은 갈색 머리의 여성’으로 묘사됐다고 로이터통신이 전했다. 경찰은 공범이 없는 단독 범행으로 보고 있다.
용의자는 수업 시간에 맞춰 총격을 가한 것으로 보인다. 생존한 12학년생은 CBC와의 인터뷰에서 “수업을 위해 교실에 들어간 직후 경보가 울렸다”며 “급우들과 책상으로 교실 문을 막고 경찰이 올 때까지 2시간 넘게 숨었다”고 말했다.
마크 카니 캐나다 총리는 오는 13~15일 뮌헨안보회의 참석을 위한 독일 방문 계획을 취소했다. 카니 총리는 엑스에 “참혹한 폭력으로 사랑하는 사람을 잃은 유족에게 위로와 애도를 표한다”며 “정부는 비극을 겪은 브리티시컬럼비아 주민과 함께하겠다”고 밝혔다.
캐나다는 총기 규제가 엄격해 대량 살상 사건 발생률도 적은 국가다. 사상 최악의 총격 사건은 2020년 4월 동부 노바스코샤주에서 경찰로 위장한 51세 남성이 13시간가량 여러 지역을 떠돌며 총격을 가한 사례가 꼽힌다. 당시 22명이 희생됐다. 1989년 12월 퀘벡주 몬트리올 공과대에선 반자동 소총과 사냥용 칼로 무장한 25세 남성이 여학생들에게 총기를 난사해 14명이 살해됐다. 이 사건을 계기로 캐나다에서 총기 규제 법안이 강화됐다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
