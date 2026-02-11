삼성전자 기밀 자료 유출 前부사장에 징역 3년 선고
서울중앙지법 형사28부(재판장 한대균)는 11일 회사 내부 기밀자료를 빼돌려 자사 상대 특허침해 소송에 활용한 혐의(부정경쟁방지법상 영업비밀누설 등)로 기소된 안승호 전 삼성전자 부사장에게 1심에서 징역 3년을 선고했다.
안 전 부사장은 2019년 삼성전자 IP(지식재산권)센터장 자리에서 퇴직한 뒤 IP센터 직원으로부터 기밀자료인 특허 분석 정보 등을 전달받았다. 이후 빼돌린 자료를 이용해 미국 업체 테키야와 함께 삼성전자의 오디오 녹음장치가 특허권을 침해했다며 미국 법원에 소송을 제기했다.
재판부는 함께 기소된 전 삼성디스플레이 출원그룹장 이모씨에게는 징역 3년에 추징금 5억3000여만원을, 자료 유출 혐의를 받는 전 삼성전자 IP센터 직원 이모씨에게는 징역 2년을 선고했다. 나머지 피고인 중 2명에게는 징역 2년6개월과 징역 2년에 집행유예 3년을 각각 선고했고, 1명에겐 무죄를 선고했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사