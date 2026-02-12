“퇴사 급감·신입 지원 증가”… 한화 육아지원금 효과 ‘굿’
한화그룹 테크·라이프 부문이 출산 임직원에 1000만원을 지급하는 육아동행지원금의 긍정적 효과를 체감하고 있다. 제도 시행 1년 만에 퇴사율이 급감하고 신입 지원자가 증가했다.
한화그룹은 육아동행지원금 제도 시행 1년 만에 280가구가 지원금을 받았다고 11일 밝혔다. 육아동행지원금은 횟수와 상관없이 출산 가정에 1000만원(세후 기준)을 지원하는 제도다. 지난해 1월 김동선 한화그룹 미래비전총괄 부사장 주도로 계열사 8곳에서 도입됐다. 참여 계열사가 두 배로 늘면서 긍정적 변화도 나타나고 있다. 육아동행지원금을 도입한 계열사의 퇴사율이 이전 대비 절반 가까이 뚝 떨어졌다. 신입 지원자도 눈에 띄게 늘었다. 아워홈은 지난해 하반기 영양사 및 조리사 공채 지원자 수가 전년 동기 대비 150% 증가했다.
이택현 기자
