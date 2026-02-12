45년 데이터와 AI 기술의 결합 ‘뉴 보안’ 현장 에스원 관제센터
이상신호 감지·출동 ‘10초 내’
AI 1차 상황 판독 78% 달해
설 연휴를 앞둔 지난 10일, 경기도 수원 에스원 보안관제센터(사진)에는 평소와 다름없는 긴장감이 감돌았다. 20여명 관제사들의 눈과 손은 한시도 쉴 틈이 없었다. 서울 강서구 한 무인매장에서 취객이 퇴장하지 않자, 담당 관제사는 즉시 영상을 확인한 뒤 출동 지시를 내렸다. 신호 감지부터 판단, 지시까지의 과정이 10초 안에 이뤄졌다. 현재 수원과 대구 두 곳의 보안관제센터에 근무하는 관제사는 총 140여명. 한 달에 쏟아지는 관제 신호는 평균 250만여 건에 달한다.
수백만 건의 신호를 사람이 일일히 다 확인해야 할 필요는 없다. 인공지능(AI) 시스템이 위급하지 않은 약 78%의 신호를 알아서 1차로 걸러내기 때문이다. 덕분에 관제사는 정말로 지원이 필요한 상황에만 집중할 수 있다. 최종 판단과 실행은 사람이 하되, 여기에 필요한 정보는 AI가 제공하는 협업 구조가 구축돼 있는 것이다.
AI 관제 시스템의 성능을 끌어올릴 수 있었던 배경에는 45년 동안 쌓아온 에스원만의 데이터가 있다. 2001년 미국 9·11 테러 발생 이후 보안 업계의 경각심이 높아졌고, 이는 수원과 대구 관제센터를 통합·이중화하는 ‘듀얼 백업 시스템’ 도입의 계기가 됐다. 이 과정에서 수억 건의 출동 기록과 관제 신호 패턴을 하나의 데이터베이스에 쌓으며 양질의 학습 자료를 확보했고, 이를 바탕으로 현재의 AI 시스템을 구축할 수 있었다.
숙련된 관제사의 경험을 알고리즘으로 구현하는 데 성공하면서 관제센터 밖에도 AI 시스템을 적용할 수 있게 됐다. 에스원의 지능형 CCTV ‘SVMS’ 솔루션이 대표적 사례다. 서정배 에스원 상품기획그룹장은 “학교에서 폭력 의심 행동이나 침입, 산업 현장에서 안전모 미착용, 연기·불꽃 발생 여부를 쉬지 않고 점검해 이상이 생기면 즉시 알림을 띄우는 방식”이라며 “SVMS에는 관제사의 판별 능력이 내장된 셈”이라고 설명했다.
SVMS가 감시와 이상 징후 포착에 최적화됐다면, AI 에이전트는 상황을 분석하고 대응 방안을 함께 고민할 수 있는 ‘파트너’ 같은 존재다. 텍스트나 음성 자연어로 실제 사람과 대화하듯 업무를 할 수 있는 것이 특징이다. 에스원은 향후 관제 영역 전반으로 AI 적용 범위를 넓혀 ‘스마트 관제’의 시대를 여는 것이 목표다. 서 그룹장은 “과거에는 사고가 발생한 뒤에 영상을 확인하는 수동적 방식이 주를 이뤘다면, 이제는 AI로 이상 상황을 먼저 찾아내고 관제사가 선제적으로 대응하는 시대로 변화하고 있다”고 말했다.
수원=박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사