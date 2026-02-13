6년 만에 완전히 달라졌다… 소형 SUV 최강자의 귀환
‘디 올 뉴 셀토스’ 시승해보니
소형 스포츠유틸리티차(SUV) 시장의 강자인 기아 셀토스가 6년 만에 완전변경 모델로 돌아왔다. 이번 2세대 모델은 하이브리드 파워트레인을 새롭게 추가하고, 전장과 휠베이스를 각각 30~60㎜ 늘려 공간을 확장한 것이 특징이다. 수치상 변화는 크지 않아 보이지만, 실제로 마주한 체감은 한 체급 위 차량에 가까웠다.
지난달 28일 서울 강동구에서 강원 춘천까지 ‘디 올 뉴 셀토스’를 타고 왕복 약 150㎞를 달렸다. 도심 골목길과 간선도로, 고속도로, 국도가 이어지는 코스로, 정체 구간과 한산한 외곽 도로를 모두 경험했다.
차체는 이전 세대보다 확실히 커졌다. 전장 4430㎜, 축간거리 2690㎜, 전폭 1830㎜다. 운전석에 앉았을 때 시야가 넓게 트여 있고, 대시보드 상단이 낮게 설계돼 전방 개방감이 뛰어났다. 차체 전면이 넓게 보이면서도 부담스럽지 않은 점이 인상적이었다.
2열 공간도 여유가 느껴졌다. 성인 남성이 앉아도 무릎 공간이 넉넉했고, 머리 공간 역시 충분했다. 등받이 각도도 적절해 장거리 이동 시 피로감이 덜할 것으로 보였다. 트렁크 용량은 536ℓ로, 일상적인 장보기는 물론 여행용 가방 여러 개를 싣기에도 충분해 보였다.
서울에서 춘천으로 향하는 구간은 1.6 터보 가솔린 모델로 달렸다. 최고출력 193마력으로, 두 모델 가운데 좀 더 힘의 여유가 느껴졌다. 가속 페달을 밟자 즉각적으로 속도가 붙었고, 추월 구간에서도 답답함이 없었다.
가속 시 차체가 크게 흔들리지 않았고 직진 안정성도 준수했다. 고속 주행 중 풍절음과 노면 소음은 적절히 억제돼 있었다. 굽이진 국도 구간에서도 차체 기울어짐이 과하지 않았고, 핸들 조작에 대한 반응도 빠른 편이었다. 터보 모델 특유의 경쾌한 주행 감각이 고스란히 전달됐다.
춘천에서 서울로 돌아오는 길에는 1.6 하이브리드 모델로 옮겼다. 1.6 가솔린 엔진과 32kW급 모터를 조합해 시스템 최고출력 141마력을 낸다.
도심에서는 모터 중심으로 부드럽게 움직였다. 정차와 출발이 반복되는 구간에서도 울컥거림이 거의 없었고, 엔진 개입이 느껴지지 않을 정도로 자연스러웠다. 계기판을 유심히 보지 않으면 동력 전환 시점을 인지하기 어려울 정도다. 정숙성은 터보 모델보다 한층 앞선다.
가속 성능은 일상 주행에는 충분했다. 다만 급가속 상황에서는 반응이 한 박자 늦게 따라오는 느낌이 있다. 대신 일정 속도로 주행할 때는 실내가 한층 고요해 장거리 운전에 유리해 보였다.
하이브리드 모델에는 ‘스마트 회생 제동 시스템 3.0’이 적용됐다. 가속 페달 조작만으로 감속을 조절할 수 있어 도심 주행에서 편리했다. 감속 과정은 비교적 부드러웠고, 브레이크 페달과의 이질감도 크지 않았다. 공인 복합연비는 17.8㎞/ℓ다.
주행 중 음악을 재생하자 ‘바이브로 사운드 시트’가 작동했다. 저음 영역을 시트 진동으로 전달하는 기능으로, 기아 차량에 처음 적용됐다. 장시간 운전 시 색다른 몰입감을 제공한다는 점이 흥미로웠다.
다만 음성 인식 기능은 개선이 필요해 보였다. ‘헤이 기아’로 인공지능(AI) 어시스턴트를 호출해 현재 탑승 중인 차량 정보를 묻자 2022년 7월 출시된 부분변경 모델에 대한 설명이 이어졌다. 몇 차례 다시 질문했지만 같은 답변이 반복됐다. 최신 모델 정보가 즉각 반영되지 않는 점은 아쉬웠다. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통한 개선이 필요해 보인다.
가격은 이전 세대 대비 200만원가량 인상됐다. 개별소비세 3.5% 기준으로 1.6 가솔린 터보 모델은 2477만원부터, 1.6 하이브리드 모델은 2898만원부터 시작한다. 하이브리드 모델 가격에는 친환경 자동차 세제 혜택이 반영됐다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
