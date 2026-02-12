“10kg 아령도 들어올린다”… ‘흡입력·철통보안’ 삼성 로봇청소기
26년형 ‘비스포크 AI 스팀’ 출시
보안기술 강화로 해킹 우려 차단
앞으로 전진하며 바닥을 청소하던 로봇청소기 앞에 높이 45㎜ 문턱이 나타났다. 로봇청소기는 전방 보조 바퀴로 몸체 앞쪽을 들어올려 소음 없이 매끄럽게 문턱을 넘어갔다. 강력한 흡입력으로 10㎏ 아령을 들어올리는 것은 물론 각진 구석에서는 사이드 브러시와 물걸레를 자동으로 꺼내 꼼꼼히 청소를 이어갔다.
삼성전자가 청소 성능과 보안 안전성을 모두 갖춘 2026년형 ‘비스포크 인공지능(AI) 스팀’ 로봇청소기를 11일 출시했다. 중국 로봇청소기가 시장을 주도하는 상황에서 한국 가정에 최적화된 ‘K-로봇청소기’로 시장 탈환에 나선 것이다. 신제품 출시는 2024년 4월 이후 2년 만이다.
임성택 삼성전자 한국총괄 부사장은 서울 서초구 삼성 강남 매장에서 열린 미디어 브리핑에서 “이번 신제품은 로봇청소기로서의 핵심 기능을 강화하는 한편 강력한 보안으로 고객의 불안을 근본적으로 해소하는 K-로봇청소기”라며 “당연히 업계 1등이 목표”라고 밝혔다.
신제품은 직전 모델 대비 최대 2배 강력해진 10와트(W) 흡입력을 갖췄다. 바퀴 5개가 달린 구조로 최대 45㎜ 높이의 문턱을 넘을 수 있는 ‘이지패스 휠’도 적용됐다. 계단형 단차의 경우 60㎜까지 오를 수 있다. 유색 액체는 물론 물처럼 투명한 액체까지 회피하거나 집중 청소할 수 있고, 벽면·구석을 인식해 청소하는 ‘팝 아웃 콤보’ 기능도 갖췄다. 구매부터 설치, 가구장 리폼 및 원상 복구, AS까지 원스톱 서비스를 제공한다.
‘신뢰’라는 새로운 패러다임을 제시하며 보안 역량도 대폭 끌어올렸다. 삼성 ‘녹스 매트릭스’ ‘녹스 볼트’ 기술을 적용해 스마트싱스에 연결된 기기들이 서로 보안 상태를 모니터링하고 개인정보를 하드웨어 보안 칩에 별도 보관한다. 서버가 공격받더라도 개인 정보 유출을 막을 수 있는 ‘종단 간 암호화’ 기술도 들어갔다. 비스포크 AI 스팀은 글로벌 IoT 보안 안정성 평가에서도 최고 등급을 받았다.
삼성전자는 다음 달 2일까지 사전판매를 실시한다. ‘울트라’ ‘플러스’ 모델 정식 출시는 3월 3일이며 ‘일반형’은 4월부터 판매한다. 울트라는 186만~204만원, 플러스는 176만~194만원, 일반형은 141만~159만원대다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
