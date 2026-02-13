옛 풍경과의 대화가 있어 여유로운 가족 나들이

[마음을 나누는 설 - 가볼 만한 명소]

향수가 깃든 민속마을

초가 사이 걷고 돌담길 정취 느끼고

바다 인근 고택촌 둘러보기 가능

여럿이 즐기는 전통 놀이도 많아





사람이 실제 사는 순천 낙안읍성



순천 낙안읍성 전경. 옛 성안에 지금도 사람들이 살고 있는 곳이어서 국내 최초로 성과 마을이 함께 사적(제302호)으로 지정됐다.

낙안읍성은 조선시대 왜구의 침입을 막기 위해 쌓은 읍성이다. 이 일대는 평야가 많아 이를 노리는 왜구들의 침입이 잦았다. 1397년 토성으로 축조했으며, 1424년 조선 인조 때 군수로 부임한 임경업 장군이 석성으로 고쳐 쌓았다고 한다. 성곽 안에는 1536년에 지은 객사를 비롯해 ‘낙민루’와 동헌, 9채나 되는 향교가 고스란히 보존돼 있다.



흥미로운 것은 새로 지어 만든 초가 마을이 아니라 성 안에 밥을 짓고 빨래를 하고 이야기를 나누는 사람들이 실제 살고 있다는 점이다. 옛 성안에 사람이 사는 곳은 이곳 낙안읍성과 전남 진도의 남도석성 정도다. 사람의 온기가 고스란히 남아 있다. 전시를 위해 빈 초가집만 덩그러니 들어앉은 것과는 완전 다른 분위기다. 그래서 성과 마을이 함께 국내 최초로 사적(제302호)으로 지정됐다.



‘즐겁고 편안하다(樂安)’는 마을 이름처럼 초가 사이를 걷는 것으로도 위안이 된다. 초가 지붕들 사이로 돌담 골목이 요리조리 이어지고, 수령 300~400년의 거대한 은행나무·팽나무 등이 곳곳에 서서 볏짚 사이에서 살아온 주민들의 일상을 내려다보고 있다. 돌담길 따라 걸으며 마을을 기웃거린다.



마을 안에는 조선시대의 성과 동헌, 장터, 초가 등이 원형대로 보존돼 있다. 조선 태조 6년(1397년) 김빈길 장군이 왜구에 맞서 토성을 쌓았고, 인조 4년(1626년) 낙안군수로 부임한 임경업 장군이 현재의 석성으로 중수했다. 평야 지대에 1~2m 크기의 정방형 자연석으로 견고하게 축조돼 보존 상태가 양호하다.



류성룡 등 고관 배출한 안동 하회마을



안동 하회마을

서애 류성룡 등 많은 고관들을 배출한 풍산 류씨가 600여년간 대대로 살아온 씨족 마을이다. 2010년 8월 유네스코 세계문화유산으로 등재됐다. 마을 이름 ‘하회’는 낙동강이 ‘S‘자 모양으로 마을을 감싸 안고 흐르는 데서 유래됐다.



수령이 600여년 된 느티나무가 있는 곳이 마을에서 가장 높은 중심부에 해당한다. 하회마을의 집들은 느티나무를 중심으로 강을 향해 배치돼 있다. 큰 와가(기와집)를 중심으로 주변의 초가들이 원형을 이루며 배치돼 있는 것도 특징이다.



양반·상민가옥의 아산 외암민속마을



아산 외암민속마을

양반 가옥과 상민 가옥의 적절한 조화, 산자락을 끼고 형성된 마을의 입지, 아름다운 돌담길의 정취 등이 조화를 이루며 가장 전통적인 옛 마을의 모습을 보여준다. 조선 명종 때 이정 일가가 낙향해 이곳에 정착하면서 예안 이씨의 세거지가 됐다. 그 뒤 이정의 6대손인 이간의 호를 따라 마을 이름도 외암이라고 고쳤다.



마을에 비교적 큰 개울이 흐른다. 다리를 건너면 물레방앗간과 마을 장승이 마을길을 호위하듯 늠름하게 서 있다. 외암마을의 특징은 이곳에 살았던 사람들의 직책과 신분에 따라 집들이 늘어서 있다는 점이다. 특히 참판댁은 중요민속자료 제195호로 지정됐다. 영암댁·송화댁·외암종가댁·참봉댁 등의 반가와 그 주변의 초가집들이 원형을 유지한 채 남아 있어 전통가옥 연구에 중요한 자료가 된다.



영암댁에는 회화나무와 수석이 어우러진 정원이 아름답고, 추사 김정희의 글씨 등 문화유산들이 많이 보존돼 있다. 전체 80여 가구로, 20채의 기와집과 30채쯤의 초가집이 고루 뒤섞여 있다.



최근 활발한 관광객 유치를 위해 팜스테이 등을 시행하고 있어 예전과 같은 한적한 정취는 많이 죽었지만 관광철만 피하면 여유로운 나들이가 가능한 곳이다.



‘한국의 역사 마을’ 경주 양동마을



경주 양동마을

조선시대 전통문화와 자연을 고스란히 간직하고 있는 한국 최대 규모의 마을로, 월성 손씨와 여강 이씨에 의해 형성됐다. 2010년 7월 31일 경주 양동마을과 안동 하회마을은 ‘한국의 역사마을’로서 유네스코 세계문화유산에 등재됐다. 1993년에는 찰스 3세 영국 국왕(당시 황태자)이 방문하기도 했다.



마을의 뒷배경이자 주산인 설창산의 문장봉에서 산등성이가 뻗어 내려 네 줄기로 갈라진 능선과 골짜기가 물(勿)자형의 지세를 이루고 있다. 500여년 전통의 향기를 품은 총 160여 가구의 고가옥과 초가집들이 우거진 숲과 함께 펼쳐져 있다.



강원도 전통 고성 왕곡마을



고성 왕곡마을

강원도 고성군 죽왕면 송지호 북쪽에 들어선 왕곡 전통마을은 바다와 함께 즐길 수 있는 곳이다. 강원도 해안에 발달한 전통 가옥을 볼 수 있다. 20여채의 와가와 1채의 초가를 비롯해 50여채의 전통 가옥이 남아 있다. 왕곡마을은 원래 강릉 함씨와 강릉 최씨 집성촌. 집집마다 굴뚝에 항아리를 얹어놓은 것이 독특하다. 마을에 들어서면 한때 방앗간으로 쓰였던 것 같은 50~60년 전의 옛 양철집들도 눈에 띈다.



산들이 에워싸고 있는 덕에 6·25전쟁 때도 대부분의 집들은 폭격을 피할 수 있었다. 오늘날까지도 고택들이 고스란히 보존돼 전통마을 분위기를 잘 간직하게 된 것이다. 마을 어귀에 들어서면 대형 안내판을 끼고 있는, 수령이 150년을 넘은 노송 거목 10여 그루가 솔향을 뿜고 있다.



글·사진=남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



