퇴직=면책은 옛말… 中, 전직까지 ‘호랑이’ 14명 체포
中공산당 반부패 사정 캠페인
새해 체포 인원, 작년 대비 급증
시진핑 측근 이롄훙도 조사 중
군·금융·예술 분야까지 전방위
새해 벽두부터 중국에 전방위 반부패 사정 바람이 불면서 10일까지 41일간 총 14명의 ‘호랑이’(차관급 이상 고위간부)가 체포된 것으로 집계됐다. 지난해 같은 기간의 3명과 비교해 큰 폭으로 늘어난 수치다.
중국공산당 중앙기율검사위원회와 국가감찰위원회는 10일 저장성 당서기를 지낸 이롄훙 제14차 전국인민대표대회(전인대) 재정경제위원회 부주석을 중대한 기율·법률 위반 혐의로 조사 중이라고 밝혔다.
홍콩 성도일보에 따르면 장시성 당서기를 거쳐 2024년까지 저장성 당서기를 역임한 이롄훙은 쑨샤오청 전 네이멍구 당서기, 왕샹시 응급관리부 부장에 이어 올해 세 번째로 낙마한 장관급 공무원이다.
저장성은 시진핑 중국 국가주석이 오랫동안 근무해 ‘시진핑 사상의 발상지’로 꼽히는 곳이어서 이롄훙은 시 주석 측근으로 간주돼 왔다. 중국공산당 제20차 중앙위원회 위원으로 일해 중앙정치국 위원 승진이 유력한 것으로 예상됐지만 2024년 갑자기 당서기에서 물러났다.
이롄훙 체포로 올해 중국에서 낙마한 호랑이는 10일까지 총 14명으로 집계됐다. 공산당 중앙정치국 위원인 장유샤 중앙군사위원회 부주석, 중앙군사위 위원인 류전리 연합참모부 참모장 등 최고위급 인사도 포함돼 있다.
성도일보는 “올해 반부패 캠페인은 군에서 지방정부, 현직 공무원에서 퇴직 공무원, 정부부처에서 중앙 국영기업까지 광범위하게 진행 중”이라고 짚었다. 군수산업 분야에서 구쥔 전 중국핵공업집단 사장, 금융 분야에서 쉬이딩 중국농업발전은행 부행장, 예술 분야에서 롄지 전 중국예술연구원장, 기율검사 분야에서 양훙용 하얼빈전기그룹 주재 국가감찰위 검사관 등이 부패 혐의 등으로 조사받고 있다.
매체는 “14명 중 7명은 이미 은퇴했고, 2명은 은퇴 후 전인대 대표로 활동 중”이라며 “‘은퇴는 곧 평온이고 정년퇴직은 면책’이라는 통념이 옛말임을 보여준다”고 짚었다.
연초부터 반부패 사정 바람이 몰아치는 만큼 올해 낙마한 호랑이는 지난해 기록을 경신할 가능성이 큰 것으로 전망된다. 중국에선 지난해 65명의 호랑이가 낙마해 시 주석이 집권한 2012년 이후 최고치를 기록했다.
중앙기율검사위원회는 지난달 전체회의에서 “부패와의 전쟁 상황이 여전히 심각하고 복잡하다”며 “강력한 압박 태세를 흔들림 없이 유지해야 한다”고 강조했다. 인민해방군이 발행하는 해방군보도 최근 사설을 통해 “반부패 투쟁에는 진행형만 있을 뿐 완성형은 없다”면서 “초반에 성과를 봤다고 해서 적당히 물러나면 절대 안 된다. 반부패 투쟁의 새로운 승리를 쟁취해야 한다”고 강조했다.
성도일보는 “올해는 제15차 5개년 계획이 시작되는 해이고 내년은 중국공산당 제21차 전국대표대회가 열리는 정치적 해”라며 “최고지도부가 부패 세력을 숙청하고 정치 환경을 정화하기 위해 전례 없는 노력을 기울이고 있다”고 평가했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
