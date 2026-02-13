장구춤에 흥 솟고, 뮤지컬에 신나고

[마음을 나누는 설 공연]

특별한 추억이 될 만한 9가지 공연

전통춤 선봬는 국립무용단 ‘축제’

‘긴긴밤’‘비틀쥬스’는 자녀와 함께

‘물랑루즈!’‘팬레터’ 등 특별 할인

설 연휴에 가족·친구와 함께 즐기기 좋은 공연들. 국립국악원의 ‘설 마(馬)중 가세’ 중 장구춤. 국립국악원 제공

설 연휴 기간 비슷비슷한 TV 방송이나 쉽게 볼 수 있는 영화 대신 공연을 한 편 보면 어떨까. 가족, 연인, 친구와 의미 있는 시간을 보내고 싶을 때 공연 관람만큼 만족도가 높은 게 없다. 라이브가 주는 현장감과 몰입감은 두고두고 즐거운 기억으로 남는다.



우선 연로하신 부모님과 함께라면 국립무용단의 ‘축제’(13~18일 국립극장 하늘극장), 국립국악원의 ‘설 마(馬)중 가세’(17일 국립국악원 예약당) 그리고 ‘김영임의 소리 효(孝) 콘서트’(17일 롯데콘서트홀)가 제격이다.



국립무용단의 '축제'. 국립극장 제공

국립무용단이 2024년부터 설 연휴에 선보이는 ‘축제’는 액운을 떨치고 행복을 기원하는 전통춤 모음 공연이다. 2024년 ‘신을 위한 축제’와 지난해 ‘왕을 위한 축제’에 이어 올해는 ‘백성을 위한 축제’로 주제를 삼았다. 정월 대보름부터 동지까지 한 해의 절기에 맞춰 강강술래, 검무, 장고춤 등 8가지의 춤을 보여준다. ‘축제’ 시리즈는 앞서 2년간 평균 객석 점유율 99%를 기록할 만큼 인기가 높다.



국립국악원의 ‘설 마(馬)중 가세’는 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말처럼 역동적인 우리 음악과 춤을 선보인다. 국립국악원 전속단체인 정악단의 ‘수제천’을 시작으로 민속악단의 ‘비나리’ ‘민요연곡’, 무용단의 부채춤과 장구춤, 창작악단의 국악동요 그리고 국립창극단 단원 서정금·최용석이 출연하는 단막창극 ‘심청가’ 하이라이트가 펼쳐진다. 공연 당일 잔디마당에선 전통 민속놀이 체험 등도 펼쳐진다.



‘김영임의 소리 효(孝) 콘서트’는 김영임 경기민요 명창을 대표하는 공연이다. 김 명창은 1974년 스무 살에 ‘회심곡(回心曲)’ 완창 앨범을 선보인 이후 국악계에서는 드물게 대중적 인지도를 가진 소리꾼으로 자리매김했다. 특히 30년 넘게 선보이고 있는 ‘효 콘서트’는 국악의 대중화에 기여했다는 평가를 받는다. 부모님의 은혜가 주제인 회심곡을 비롯해 ‘한오백년’ ‘창부타령’ ‘태평가’ ‘양산도’ ‘뱃노래’ 등 다채로운 민요를 들려준다. 이날 무대에는 국악 밴드 씽씽의 보컬 출신 트로트 가수 신승태가 특별 게스트로 출연한다.



뮤지컬 '물랑루즈!'의 한 장면. CJ ENM 제공

가족이나 연인, 친구끼리 즐기기엔 드라마와 노래, 춤이 어우러진 뮤지컬이 제격이다. 설 연휴 기간 특별 할인을 제공하는 뮤지컬로 6편을 골라 봤다. ‘긴긴밤’(링크아트센터 드림1관), ‘로빈’(대학로 티오엠 1관), ‘비틀쥬스’(LG아트센터 서울), ‘물랑루즈!’(블루스퀘어), ‘데스노트’(디큐브 링크아트센터), ‘팬레터’(예술의전당 CJ토월극장)가 그 주인공이다.



베스트셀러 동화가 원작인 뮤지컬 ‘긴긴밤’. 라이브러리 컴퍼니 제공

이들 작품 가운데 ‘긴긴밤’ ‘로빈’ ‘비틀쥬스’는 아이가 있는 가족에게 좋다. ‘긴긴밤’은 어른들까지 감동한 동명 베스트셀러 동화가 원작이다. 버려진 알에서 태어나 이름도 없는 어린 펭귄과 아빠처럼 그를 위해 모든 것을 걸었던 흰바위코뿔소 노든, 펭귄 치쿠와 윔보의 이야기를 그렸다. ‘로빈’은 방사능으로 오염된 지구를 떠나 우주 벙커에서 살아가는 과학자 로빈과 딸 루나, 로봇 레온의 이야기를 그린 작품이다. 서로 다른 가치관으로 갈등을 겪던 부녀가 진정한 이해와 화해에 이르는 과정을 담았다. ‘비틀쥬스’는 팀 버튼 감독의 동명 영화가 원작으로, 지옥에서 쫓겨나 인간 세상에 유배 온 악동 유령 비틀쥬스가 엄마를 여의고 반항적이 된 소녀 리디아와 얽히면서 벌어지는 소동을 그렸다.



동명 영화를 뮤지컬로 만든 '비틀쥬스'. CJ ENM 제공

‘물랑루즈!’ ‘데스노트’ ‘팬레터’는 이미 여러 차례 공연돼 작품성을 인정받은 스테디셀러다. 화려한 무대와 스타 캐스팅이 관객을 사로잡는다. ‘물랑루즈!’는 바즈 루어만 감독의 동명 영화가 원작으로, 1890년대 프랑스 파리의 클럽 물랑루즈에서 카바레 여배우 사틴과 무명의 작곡가 크리스티안의 운명적인 사랑을 그렸다. ‘데스노트’와 ‘팬레터’는 현재 10주년을 기념하는 공연이 진행 중이다. 일본 만화가 원작인 ‘데스노트’는 사신의 노트를 손에 넣은 뒤 범죄자를 처단하는 천재 학생 라이토와 그를 추적하는 명탐정 엘의 두뇌 싸움을 그렸고, ‘팬레터’는 1930년대 일제 강점기를 배경으로 문인들의 예술혼과 사랑, 창작의 고통을 그렸다.



장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 설 연휴 기간 비슷비슷한 TV 방송이나 쉽게 볼 수 있는 영화 대신 공연을 한 편 보면 어떨까. 가족, 연인, 친구와 의미 있는 시간을 보내고 싶을 때 공연 관람만큼 만족도가 높은 게 없다. 라이브가 주는 현장감과 몰입감은 두고두고 즐거운 기억으로 남는다.우선 연로하신 부모님과 함께라면 국립무용단의 ‘축제’(13~18일 국립극장 하늘극장), 국립국악원의 ‘설 마(馬)중 가세’(17일 국립국악원 예약당) 그리고 ‘김영임의 소리 효(孝) 콘서트’(17일 롯데콘서트홀)가 제격이다.국립무용단이 2024년부터 설 연휴에 선보이는 ‘축제’는 액운을 떨치고 행복을 기원하는 전통춤 모음 공연이다. 2024년 ‘신을 위한 축제’와 지난해 ‘왕을 위한 축제’에 이어 올해는 ‘백성을 위한 축제’로 주제를 삼았다. 정월 대보름부터 동지까지 한 해의 절기에 맞춰 강강술래, 검무, 장고춤 등 8가지의 춤을 보여준다. ‘축제’ 시리즈는 앞서 2년간 평균 객석 점유율 99%를 기록할 만큼 인기가 높다.국립국악원의 ‘설 마(馬)중 가세’는 2026년 병오년 붉은 말의 해를 맞아 말처럼 역동적인 우리 음악과 춤을 선보인다. 국립국악원 전속단체인 정악단의 ‘수제천’을 시작으로 민속악단의 ‘비나리’ ‘민요연곡’, 무용단의 부채춤과 장구춤, 창작악단의 국악동요 그리고 국립창극단 단원 서정금·최용석이 출연하는 단막창극 ‘심청가’ 하이라이트가 펼쳐진다. 공연 당일 잔디마당에선 전통 민속놀이 체험 등도 펼쳐진다.‘김영임의 소리 효(孝) 콘서트’는 김영임 경기민요 명창을 대표하는 공연이다. 김 명창은 1974년 스무 살에 ‘회심곡(回心曲)’ 완창 앨범을 선보인 이후 국악계에서는 드물게 대중적 인지도를 가진 소리꾼으로 자리매김했다. 특히 30년 넘게 선보이고 있는 ‘효 콘서트’는 국악의 대중화에 기여했다는 평가를 받는다. 부모님의 은혜가 주제인 회심곡을 비롯해 ‘한오백년’ ‘창부타령’ ‘태평가’ ‘양산도’ ‘뱃노래’ 등 다채로운 민요를 들려준다. 이날 무대에는 국악 밴드 씽씽의 보컬 출신 트로트 가수 신승태가 특별 게스트로 출연한다.가족이나 연인, 친구끼리 즐기기엔 드라마와 노래, 춤이 어우러진 뮤지컬이 제격이다. 설 연휴 기간 특별 할인을 제공하는 뮤지컬로 6편을 골라 봤다. ‘긴긴밤’(링크아트센터 드림1관), ‘로빈’(대학로 티오엠 1관), ‘비틀쥬스’(LG아트센터 서울), ‘물랑루즈!’(블루스퀘어), ‘데스노트’(디큐브 링크아트센터), ‘팬레터’(예술의전당 CJ토월극장)가 그 주인공이다.이들 작품 가운데 ‘긴긴밤’ ‘로빈’ ‘비틀쥬스’는 아이가 있는 가족에게 좋다. ‘긴긴밤’은 어른들까지 감동한 동명 베스트셀러 동화가 원작이다. 버려진 알에서 태어나 이름도 없는 어린 펭귄과 아빠처럼 그를 위해 모든 것을 걸었던 흰바위코뿔소 노든, 펭귄 치쿠와 윔보의 이야기를 그렸다. ‘로빈’은 방사능으로 오염된 지구를 떠나 우주 벙커에서 살아가는 과학자 로빈과 딸 루나, 로봇 레온의 이야기를 그린 작품이다. 서로 다른 가치관으로 갈등을 겪던 부녀가 진정한 이해와 화해에 이르는 과정을 담았다. ‘비틀쥬스’는 팀 버튼 감독의 동명 영화가 원작으로, 지옥에서 쫓겨나 인간 세상에 유배 온 악동 유령 비틀쥬스가 엄마를 여의고 반항적이 된 소녀 리디아와 얽히면서 벌어지는 소동을 그렸다.‘물랑루즈!’ ‘데스노트’ ‘팬레터’는 이미 여러 차례 공연돼 작품성을 인정받은 스테디셀러다. 화려한 무대와 스타 캐스팅이 관객을 사로잡는다. ‘물랑루즈!’는 바즈 루어만 감독의 동명 영화가 원작으로, 1890년대 프랑스 파리의 클럽 물랑루즈에서 카바레 여배우 사틴과 무명의 작곡가 크리스티안의 운명적인 사랑을 그렸다. ‘데스노트’와 ‘팬레터’는 현재 10주년을 기념하는 공연이 진행 중이다. 일본 만화가 원작인 ‘데스노트’는 사신의 노트를 손에 넣은 뒤 범죄자를 처단하는 천재 학생 라이토와 그를 추적하는 명탐정 엘의 두뇌 싸움을 그렸고, ‘팬레터’는 1930년대 일제 강점기를 배경으로 문인들의 예술혼과 사랑, 창작의 고통을 그렸다.장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지