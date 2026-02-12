김용선 지식재산처장 “지역 특산품·문화유산 K브랜드100으로 육성”
김용선(사진) 지식재산처장이 11일 지역 특산품과 전통문화유산을 ‘지역대표 K-브랜드100’으로 육성한다고 밝혔다.
김 처장은 취임 100일을 맞아 정부대전청사에서 진행한 기자 간담회에서 지식재산 5대 정책 방향을 발표했다. 창업·성장, 지방·균형, 심사·심판, 공정·상생, 경제안보·국제협력 등을 제시했다.
K-브랜드 전략과 관련해 지식재산처는 진안 홍삼, 안동 간고등어 등 지역 특성이나 이야기가 담긴 특산품을 지식재산과 융합한다는 방침이다. 상표·특허를 얻은 진안 홍삼의 경우 홍삼과 연계한 축제로, 상표가 등록된 안동 간고등어는 하회마을·안동소주를 연계한 관광 상품을 만들어 수익을 창출할 수 있도록 한다는 것이다.
지식재산처는 또 청년·예비창업자가 아이디어와 기술을 통해 성장할 수 있도록 지식재산 권리화, 제품·사업화, 투자자금 조달 등을 도울 계획이다. 국민이 제안한 아이디어를 각종 현안 해결에 활용하는 ‘모두의 아이디어 프로젝트’에 접수된 아이디어는 시장성을 갖춘 지식재산으로 발전시킨다. 중소벤처기업부·산업통상부 등 관계부처와 함께 창업 및 연구·개발, 거래·사업화, 정책·제도화 반영 등으로 지원하는 방식이다. 김 처장은 “국민의 아이디어를 지식재산으로 발전시켜 창업·사업화를 실현하겠다”고 말했다.
특허·상표 관련 심사는 빨라질 전망이다. 지식재산처는 심사 전문 인력을 대폭 늘려 특허는 2029년까지 10개월로, 상표는 6개월로 심사 기간을 단축할 계획이다. 인공지능(AI)·바이오 스타트업에 대해선 1개월 내 심사 결과를 받아볼 수 있는 초고속 심사를 이달 중 시행한다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
