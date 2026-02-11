美 싱크탱크 “中, 10년 내 대만 침공… 2036년엔 美·中 기술·외교 동등한 경쟁”
‘애틀랜틱 카운슬’ 전문가 조사
강대국 간 세계대전 가능성도
중국이 향후 10년 이내에 대만을 무력으로 점령하려 할 것이라는 미국 싱크탱크의 보고서가 나왔다. 대만 분쟁이 세계대전으로 이어질 수 있다는 관측도 제기됐다.
미 싱크탱크 애틀랜틱 카운슬은 10일(현지시간) 발표한 ‘글로벌 미래전망 2036’ 보고서에서 지난해 11~12월 세계 72개국의 지정학 전략가와 미래예측 전문가 등 447명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 70%가 중국이 10년 내 대만을 침공할 것으로 예상했다고 밝혔다. 2024년의 50%, 2025년의 65%보다 증가한 수치다.
시진핑 중국 국가주석은 대만에 대한 무력 통일 가능성을 배제하지 않고 있다. 국제사회 일각에선 시 주석이 인민해방군 창건 100주년인 2027년 대만을 침공할 가능성이 있다고 전망한다. 시 주석의 4연임 여부가 결정되는 제21차 공산당 전국대표대회도 같은 해에 열린다.
응답자의 40% 이상은 10년 안에 강대국 간 세계대전이 발발할 수 있다고 예상했다. 그중 43%는 대만이나 동·남중국해를 유력한 발발지점으로 꼽았다. 한반도를 언급한 응답자는 1명에 불과했다.
10년 후인 2036년에도 미국이 세계 패권국으로 남을 것이라는 응답은 7%, 중국이 세계 패권국이 될 것이라는 응답도 4%에 그쳐 미국과 중국을 중심으로 한 양극 체제나 여러 세력 중심이 존재하는 다극 체제에서 패권 경쟁이 이뤄질 것으로 전망됐다.
경제적으론 응답자의 58%가 중국이 세계 최대 경제강국이 될 것으로 전망했다. 미국이 경제적 지배력을 유지할 것으로 예상한 이는 33%에 불과했다.
기술 혁신과 외교적 영향력 면에선 미국과 중국이 각각 우위에 설 것이라는 응답이 팽팽하게 맞섰다. 응답자의 47%는 미국이 최고의 기술강국을 유지할 것으로 봤지만, 44%는 중국이 미국을 제치고 최고 자리에 올라설 것으로 봤다. 외교적 영향력에서도 38%는 미국 우위를, 33%는 중국 우위를 예상했다.
군사 분야에선 미국 우세를 전망한 이가 압도적으로 많았다. 응답자의 73%는 2036년 최고의 군사대국으로 미국을 꼽았고 24%만이 중국을 선택했다.
응답자의 63%는 2036년의 세계가 지금보다 더 나빠질 것으로 예상했다. 더 많은 국가가 핵무기를 보유하게 되고 다자주의 체제의 쇠퇴와 맞물려 민주주의가 침체할 것으로 전망됐다. 인공지능(AI)이 인간의 능력과 동등하거나 그 이상이 되고 암호화폐가 달러화에 도전할 것이라는 관측도 많았다.
베이징=송세영 특파원
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사