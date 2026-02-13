연휴 내내 무료로 문 활짝… 고궁·왕릉 나들이 어때요

[마음을 나누는 설 전시]

국중박 ‘우리들의 이순신’도 연휴기간 무료

주요 국립박물관들 체험행사 준비

국립중앙박물관의 '입춘매향' 전시. 국립중앙박물관 제공

설 연휴 서울의 궁궐 문이 무료로 활짝 열린다.



국가유산청은 설 연휴 기간(14~18일) 동안 4대 궁, 종묘, 조선 왕릉을 휴무일 없이 무료 개방(22개소, 창덕궁 후원 제외)한다. 평소 시간제 관람으로 운영되는 종묘도 설 연휴 중에는 자유롭게 관람할 수 있다. 경복궁에서는 조선시대 왕이 신하에게 하사하던 행운의 그림 풍습에서 유래한 세화도 관람객에게 나눠준다.



서울의 국립중앙박물관, 국립민속박물관과 함께 대구, 광주, 부여 등 전국의 주요 국립박물관에서도 다양한 야외 행사 프로그램을 준비했다. 지방 국립박물관에서도 지역의 특색을 살린 설맞이 행사가 관람객을 맞이한다. 광주박물관은 도자문화관 멀티스탬프 책갈피 만들기 체험과 마패 석고 방향제 만들기 체험 행사를 진행하고 부여박물관에서는 윷놀이, 투호, 제기차기 등 민속놀이 체험을 할 수 있다. 대구박물관은 현장 체험 행사를 통해 관람객들이 직접 카드 수납형 마패, 갓 키링 등을 만들어 보는 시간을 마련했다. 이외에도 각 지역 국립박물관은 제기차기, 굴렁쇠, 팽이치기 등 전통 민속놀이 체험, 설맞이 복주머니 증정, 공기놀이 등 다양한 행사를 마련했다.



국립민속박물관 파주관의 말 모양 키링 만들기 체험. 국립민속박물관 제공

전통을 찾아 궁궐과 박물관 나들이를 한 김에 전시까지 함께 보면 교양도 쌓고 마음도 즐거워지는 경험을 할 수 있다. 경복궁 안 국립민속박물관에서 하는 ‘출산, 모두의 잔치’는 한 집안에 아이가 태어나길 바라는 소망, 그 욕망을 둘러싼 사회·문화 변천사를 조선시대부터 현재까지 살펴보는 전시라 온 가족이 함께 보면 좋다.



국립중앙박물관에서는 설 연휴에 봄맞이 매화 전시인 ‘입춘매향’ 전시가 열린다. 상설전시관 1층 로비 으뜸홀에서 꽃이 활짝 핀 매화 분재를 볼 수 있다. 봄을 부르는 인증 샷 명소가 될 것 같다. 세계 전쟁사의 영웅 이순신의 인간적인 면모도 함께 조명해 인기를 얻는 ‘우리들의 이순신’ 전시도 놓치면 아깝다. 기획전이라 성인 5000원이지만 설 연휴 기간(설 당일은 휴관) 무료로 관람할 수 있다.



국립부여박물관이 소장 중인 국보 백제금동대향로 딱 1점을 전시하는 전용관도 가보면 좋다. 5년 준비 끝에 내놓은 만큼 공간 조성의 몰입감이 높고 모형도 따로 전시해 용과 봉황, 신선과 동물, 악기를 연주하는 다섯 연주자 등 향로에 주조된 이미지를 하나하나 손으로 만져볼 수 있다.



국립대구박물관의 주제전 ‘알록달록 동자상’은 무채색의 석조 동자상뿐 아니라 알록달록한 목조 동자상을 한자리에 모아 보는 재미가 있다. 무채색의 석조 동자상에 색을 입혀 보는 체험, 동자가 손에 쥐었던 지물과 회화 속 동자상을 함께 살펴볼 수 있는 전시 공간이 마련돼 눈길을 끈다.



손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr



