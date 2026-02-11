尹 ‘내란우두머리’ 선고 생중계 결정
서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)는 오는 19일 오후 3시로 예정된 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 관련 내란우두머리 등 혐의 선고공판에 대한 중계방송 신청을 받아들였다고 11일 밝혔다. 중계는 법원 자체 장비로 촬영한 영상을 방송사에 실시간 송출하는 방식으로 이뤄진다.
윤 전 대통령에 대한 선고 생중계는 두 번째다. 지난달 징역 5년이 내려진 체포방해 혐의 재판 선고도 생중계됐다. 전직 대통령 생중계 사례로 보면 다섯 번째다. 2018년 4월 박근혜 전 대통령의 국정농단 사건과 같은 해 7월 열린 국가정보원 특수활동비 사건 선고, 2018년 10월 이명박 전 대통령의 횡령 및 뇌물 사건 선고 역시 생중계됐다.
19일 선고에는 윤 전 대통령과 함께 재판에 넘겨진 김용현 전 국방부 장관, 노상원 전 정보사령관, 조지호 전 경찰청장 등 8명에 대한 선고가 진행된다. 특검은 지난달 14일 윤 전 대통령에 대해 사형을 구형했다. 내란을 함께 기획하고 실행한 혐의를 받는 김 전 장관에 대해서는 무기징역 선고를, ‘민간인 비선’ 역할을 한 노 전 사령관에 대해서는 징역 30년 선고를 요청했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
