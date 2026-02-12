HD현대重 노사 공동협의체 출범… “전환기 상생방안 찾겠다”
HD현대중공업이 조선업 환경 변화에 공동 대응하고 상생 방안을 마련하기 위해 노사 공동협의체를 발족했다.
HD현대중공업은 지난 10일 울산 본사에서 ‘K-조선 미래 항로 개척을 위한 노사 공동협의체 출범식’을 개최했다고 11일 밝혔다. 노사 공동협의체는 지난해 단체교섭 과정에서 노사 합의를 통해 마련된 협의 기구다. 기술 발전에 따른 조선산업 환경 변화와 산업 전환에 대한 인식을 공유하고 실질적인 상생 방안을 모색하는 역할을 할 예정이다.
협의체는 매주 정례회의를 열어 스마트 조선소 구축과 신기술 도입에 따른 작업 방식 변화를 공유하고 고용·안전보건·인사제도 등 주요 현안 논의를 진행한다. 논의 과정 전반에 외부 전문가를 함께 참여시켜 협의체의 전문성과 객관성을 확보한다는 방침이다.
김동하 금속노조 현대중공업지부장은 “산업 전환 과정에서 일자리 등 다양한 변화가 예상되는 만큼 협의체 출범을 기점으로 노사가 미래 방향성을 함께 제시할 수 있길 바란다”고 말했다.
금석호 HD현대중공업 사장은 “노사 공동협의체는 회사의 지속 가능성과 구성원의 고용안정에 대해 밀도 있는 소통이 필요하다는 인식에서 출발하게 됐다”며 “미래 세대가 일하고 싶은 일터를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
