LG유플 홍범식 CEO, MWC26 개막식 기조연설 나선다

입력:2026-02-12 00:27
LG 최초… ‘사람중심 AI’ 메시지


홍범식 LG유플러스 최고경영자(CEO)가 다음 달 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 모바일·이동통신 전시회 ‘모바일 월드 콩그레스 2026(MWC26)’ 개막식 기조연설자로 나선다. LG그룹 경영자가 공식 기조연설자로 MWC 무대에 서는 건 처음이다.

LG유플러스는 홍 CEO가 3월 2일(현지시간) MWC26 개막식에서 ‘사람 중심 인공지능(AI)’을 주제로 연설한다고 11일 밝혔다. LG유플러스는 “이번 기조연설은 본격적인 글로벌 AI 시장 공략을 선언하는 자리”라고 설명했다.

홍 CEO는 LG유플러스가 자체적으로 개발한 온디바이스(내장형) 기반 AI 콜 에이전트 ‘익시오(ixi-O)’를 소개할 예정이다. 2024년 말 출시된 익시오는 음성 통화를 기반으로 통화 녹음과 요약을 비롯해 실시간 보이스 피싱 탐지, AI 변조 음성 식별 기능을 제공하는 서비스다. LG유플러스는 익시오를 앞세워 전 세계 AI 시장 개척에 나서겠다는 의지를 보이고 있다.

홍 CEO는 MWC26 개막에 앞서 펠리페 6세 스페인 국왕 주최 만찬 행사에도 참석할 것으로 알려졌다. 홍 CEO는 전 세계 통신·IT 업계 주요 인사들이 모이는 자리에서 한국 AI 기술의 우수성을 적극적으로 알릴 계획이다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

