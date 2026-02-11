방사청 “상반기 중 사업자 결정”… 표류 ‘한국형 차기 구축함’ 재시동
사업자 선정방식 논란 속 지연
“6월 중 우선협상대상자 선정”
방위사업청이 수년째 지연된 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업 입찰 절차에 재차 시동을 걸었다. 방사청은 상반기 중 사업자를 결정하고 하반기부터 건조에 착수한다는 계획이다.
방사청은 11일 서울 용산 방사청 입찰실에서 KDDX 사업 예비설명회를 열고 상반기 입찰 공고와 제안서 평가를 거쳐 상세설계와 선도함(1번함) 건조 업체를 선정하겠다는 구상을 밝혔다. KDDX는 2030년까지 사업비 7조8000억원을 투입해 6000t급 차세대 이지스 구축함 6척을 확보하는 사업이다.
KDDX 사업은 그간 HD현대중공업과 한화오션 간 과열 경쟁과 사업자 선정 방식 논란을 겪으며 사실상 표류 상태에 놓여 있었다. 2023년 12월 기본설계를 마친 뒤 2024년 상세설계와 건조 작업에 착수할 예정이었지만 사업자 선정이 미뤄지며 장기간 답보상태였다. 방사청은 애초 사업자 선정을 수의계약으로 진행할 계획이었지만 한화오션의 반발과 이재명 대통령의 지적 후 지난해 12월 경쟁입찰 방식으로 바꿨다.
방사청은 오는 6월 중 우선협상대상자를 정하고, 7월까지는 최종 계약을 체결할 계획인 것으로 전해졌다. 정재준 방사청 기반전력사업본부장은 “해군의 전력 운영에 공백이 발생하지 않도록 지연된 일정 만회가 시급하다”며 “KDDX 사업을 정상 궤도에 올려놓을 것”이라고 말했다. 해군 전력 차질 우려가 제기될 정도로 사업 시작이 미뤄진 만큼 올해는 반드시 건조를 시작하겠다는 의지를 강조한 것이다. 실제 해군 내에서는 북한이 해상 전력 증강에 속도를 내는 상황에서 핵심 전력 도입을 더는 늦출 수 없다는 목소리가 커지고 있다.
상반기 입찰 일정이 계획대로 진행되면 사업 정상화의 분기점을 넘길 수 있지만 또다시 지연되면 방사청의 사업 관리 역량에 대한 책임론이 거세질 전망이다.
군 관계자는 “그동안 사업 지연을 두고 여러 배경 설명이 있었지만 더 늦어지면 관리 주체인 방사청이 책임을 피하기 어려울 것”이라며 “이번 일정이 사실상 마지노선이라는 인식이 내부에 형성돼 있다”고 말했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사