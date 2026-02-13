배만?… 마음도 채우셔야죠

[마음을 나누는 설 읽을 만한 책] 베테랑이 고른 책 10선

명절은 숨 가쁜 일상을 벗어나는 여유를 주기도 한다. 특히 한 해의 초입에 있는 설은 새로운 다짐을 하기에도 안성맞춤인 명절이다. 길지 않은 시간이지만 책으로 나만의 '깊은' 시간을 만들어 보는 것은 어떨까. 책으로 먹고사는 베테랑 출판사 편집자들이 연휴에 읽을 만한 책을 두 권씩 추천했다. 유행에 휩쓸리는 베스트셀러가 아니라 누군가의 삶을 지탱해줄 단단한 책들이다.



돌베개 이경아 편집부장

엄마를 만나러 가는 길 대화가 필요하다면…



즐거운 어른



지천명의 딸이 ‘월간 큰딸’이라는 벅찬 목표를 달고, 매달 엄마를 만나러 달려간다. 물론 희망 사항이고, 격월간이다. 명절이지만, 이 또한 나에게는 엄마를 만나러 가는 즐거운 날 중 하루다. 엄마가 이야기하고 또 딸이 엄마를 이야기하는 책 두 권을 소개한다.



이옥선의 ‘즐거운 어른’(이야기장수)에는 까칠하지만 유머 넘치는 할머니 이옥선이 등장한다. “아무도 나를 통제하지 않으나 결국 내가, 즉 내 몸이 나를 통제한다. 이 나이는 내가 나의 몸과 타협해야 하는 시기이다. 다행히 아직 크게 구체적으로 아픈 곳은 없다. 친구들이 말하기를, 메이커 있는 병만 없으면 아직 괜찮단다.” 본문 곳곳에서 유쾌하다는 표현이 참으로 역설적으로 느껴지는 것은 이런 글들 덕분이다. 할머니이기 이전에 나보다 조금 일찍 인생을 사는 선배의 모습을 읽으며 유쾌한 할머니를 머릿속에 그려 본다.



오춘실의 사계절



또 한 권의 책은 김효선의 ‘오춘실의 사계절’(낮은산)이다. 육체노동을 하다 몸이 다친 엄마 오춘실과 책상노동을 하다 마음이 다친 딸 김효선의 이야기가 교차하며, 서로에게 위로와 안부를 전한다. 가장 좋아하는 문장은 이것이다. “종아리 근육이 줄어든 가냘픈 다리만 봐도 엄마는 이제 노인에 가까워졌다. 엄마의 여정도 어느덧 결말에 가까워졌다. 새로운 걸 배워 새로운 사람이 되기에 딱 좋은 나이다.”



이옥선과 오춘실의 공통점은 딸의 엄마이고, 현실을 꾸미지 않고 당당하게 맞서는 사람이라는 점이다. 나는 또 한 명의 당당한 그녀, 내 엄마 ‘김여사’를 만나러 이번 설에도 바쁘게 간다.



더숲 신선영 주간

혼란·격변의 시대 우리가 가져야 할 태도는



남아 있는 나날



설 연휴, 이 여백의 시간에 단순한 재미를 넘어 깊은 사유와 문장의 품격을 함께 경험하고 싶다면 가즈오 이시구로의 ‘남아 있는 나날’(민음사)과 에이모 토울스의 ‘모스크바의 신사’(현대문학)를 함께 읽어보길 권한다. 두 작품은 격변의 역사 속에서 인간이 끝내 지키고자 했던 태도와 품위를 섬세하게 그려낸다는 점에서 결을 같이한다.



‘남아 있는 나날’은 영국의 노집사 스티븐스가 6일간의 여행을 떠나며 자신의 삶을 회고하는 형식으로 전개된다. 그는 평생 ‘품위’라는 가치를 신조로 삼아 달링턴 경을 섬기며 집사로서의 역할에 충실해 왔다. 그러나 그 헌신의 이면에는 개인적 감정의 억압, 주인이 연루됐던 시대적 선택에 대한 침묵이 겹겹이 쌓여 있다. 여행이라는 느린 시간 속에서 스티븐스는 자신이 지켜 왔다고 믿었던 품위가 무엇이었는지, 그 선택의 대가로 무엇을 잃어버렸는지를 조금씩 자각하게 된다.



모스크바의 신사



‘모스크바의 신사’는 러시아 혁명 이후, 과거 귀족이었던 로스토프 백작이 모스크바의 한 호텔에 연금되며 시작된다. 광활한 세계를 누비던 삶은 끝나고, 그는 호텔 다락방의 작은 공간에 머물게 된다. 그러나 이 소설은 상실과 추락의 이야기로만 머무르지 않는다. 로스토프 백작은 냉소나 체념 대신 유머와 절제, 타인에 대한 존중을 선택한다. 제한된 공간 안에서도 그는 관계를 맺고, 시간을 축적하며, 자신만의 삶의 질서를 만들어 간다.



두 작품은 모두 상실 이후의 삶을 다루지만, 그 상실을 비극으로만 소비하지 않는다. 오히려 통제할 수 없는 역사와 환경 속에서도 인간이 끝까지 붙들 수 있는 태도와 품격이 무엇인지를 조용히 묻는다. 설 연휴의 소란한 텔레비전 소리 대신, 두 신사가 들려주는 삶의 이야기에 귀를 기울여보는 것은 어떨까.



글항아리 이은혜 편집장

네 명의 기억의 순간과 죽음… 가볍지 않은 소설·에세이



기억의 순간들



이아 옌베리의 ‘기억의 순간들’(문학동네)에는 첫 페이지부터 ‘소설’ ‘책’이란 단어가 나온다. 네 명의 기억으로 구성된 이 소설에서 첫 번째 주인공은 자신과 연인이 함께 읽었던 폴 오스터의 ‘뉴욕 3부작’을 떠올린다. 둘의 과거는 책 목록으로 되새김질되고, 거기서 드러나는 취향을 나는 닮고 싶다. 누군가와의 관계를 회상하는 데 책이 촉매가 된다면 그는 복된 사람이다. 그와 나는 그 책 속에서 한 몸이 되며 하나의 정신이 되기 때문이다. 그런 점에서 옌베리의 장편은 최근 읽었던 소설 중 가장 단정하고, 깊고, 탁월하고, 서늘했다. 회상은 억지로 되지 않고 문득 일어나는데, 소설은 다시 한 번 당신이 과거에 중요했던 타인을 앓도록 자극한다.



창공의 빛을 따라



옌베리와 함께 읽으면 좋을 책은 나탈리 레제의 ‘창공의 빛을 따라’(을유문화사)이다. 영화 ‘시라트’를 본 뒤 곧바로 이 에세이를 펼쳤다. ‘시라트’가 준 충격에 오래 머물고 싶었고, 그래서 ‘죽음’에 관해 쓴 책을 읽기 시작했다. 레제는 무척 뛰어나서 그녀가 쓴 ‘사뮈엘 베케트의 말 없는 삶’을 이미 여러 번 읽었다. 그녀의 남편은 짧게 투병하다가 갑자기 죽었다. 그 부재를 감당할 수 없어 그녀는 기억을 그러모아 에세이를 썼다. 76쪽밖에 안 되는데 어쩌면 이렇게 두꺼운 인생과 깊은 감정을 담았을까. 나와 가장 친밀한 사람의 다가올 죽음을 자연스레 상상케 하는 책은 미래의 슬픔을 미리 맛보게 한다.



열린책들 장영선 기획팀장

70년 자연의 기록… 고전 새로운 길 안내



푸른 행성을 위한 증언



데이비드 애튼버러의 ‘푸른 행성을 위한 증언’(시공사)은 100세에 이른 저자가 무려 70여년간 직접 보고 기록해온 자연의 변화를 차분히 정리한 책이다. 자연 다큐 제작자이자 동물학자인 저자는 젊은 시절 마주했던 풍요로운 생태계와 그 후 빠르게 진행된 자연 파괴의 과정을 시간의 흐름에 따라 보여준다. 인간의 개입이 자연에 남긴 흔적을 되짚으면서, 아직 회복의 가능성이 완전히 사라지지 않았음을 강조한다. 다만 그 선택의 기한이 매우 촉박하다는 점을 분명히 한다. 길지 않은 분량으로, 설 연휴에 천천히 읽으며 지금 우리가 어떤 선택의 시점에 서 있는지 재확인하기에 좋겠다.



길을 찾는 책 도덕경



켄 리우의 ‘길을 찾는 책 도덕경’(윌북)은 SF 소설가가 풀어낸, 색다른 ‘도덕경’ 해설서. ‘도덕경’이라는 오래된 고전을 오늘의 독자가 어떻게 읽으면 좋을지, 새로운 길을 안내한다. 원문을 과도하게 설명하지 않고, 간결한 번역과 해설로 필요한 맥락을 이해하며 따라가게 해준다. 삶의 지침이나 방향을 단정해 제시하기보다는, 판단에 있어 선택과 균형에 대해 생각할 시간을 준다. 천천히, 띄엄띄엄 곱씹으며 읽기에 적당하다. 분주한 일상에서 잠시 벗어난 설 연휴의 시간과, 그리고 한 해의 삶을 고민하는 연초의 시간과 잘 어울리는 책이다.



어크로스 최윤경 편집장

허균의 소울푸드 맛보고 명언 한 줄로 休~



허균의 맛



새해를 시작하고 긴장 상태로 한 달 남짓 보낸 이들에게 설 연휴는 마음의 이완을 허락한다. 휴식의 시간에 맛있는 음식이 빠질 수 없다. 김풍기의 신간 ‘허균의 맛’(글항아리)은 허균이 유배지에서 과거 맛보았던 음식들을 떠올리며 기록한 글인 ‘도문대작’을 번역하고 풍부한 해설에 저자의 경험까지 덧붙인, 진수성찬 같은 책이다. 허균이 피란길에 아내와 갓난아이를 잃고 도착한 강릉에서 맛보았던 ‘소울푸드’ 방풍죽부터 “일 년 중 가장 흥성스러운 설 명절”에 빠질 수 없는 다디단 엿까지, 읽다 보면 나도 모르게 침이 고이다가 음식이 품은 이야기에 문득 뭉클해진다.



아무튼, 명언



설 연휴는 봄을 목전에 두고 새로운 일을 도모해볼 기간이기도 하다. 이럴 때 마음을 움직일, 혹은 몸을 일으켜 세울 명언 한 줄을 만난다면 훨씬 수월하게 시작할 수 있겠다. 맥락 없는 명언집보다는 ‘명언을 잘 활용하는 사람’의 이야기가 더 와닿는다. ‘아무튼, 명언’(위고)의 저자이자 정신과 전문의인 하지현은 강박적 명언 수집가를 자처한다. 베스트셀러 저자로서의 루틴이기도 하지만, 진료실에서 환자에게 고명처럼 얹는 한마디가 뜻밖의 변화를 가져다줄 수 있음을 일찌감치 깨달아서다. 이 책 역시 시작을 앞두고 막막한 이들에게 예상치 못한 돌파구를 찾아줄 것이다. 얇은 에세이지만 허투루 넘길 수 없는 글들로 가득해서 만족감이 높다.



맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr



