미국식 힘과 여유를 선물한다… GMC, 아카디아·캐니언 출격

제너럴모터스(GM)가 프리미엄 스포츠유틸리티차(SUV)·픽업 브랜드 GMC의 신차 라인업을 앞세워 한국 시장 공략에 나섰다. 지난해 미국 수입차 고율 관세로 급부상한 국내 철수설을 불식하고, 중장기 사업 의지를 드러냈다는 평가다.
GM이 공개한 신차는 대형 SUV 아카디아, 중형 픽업 캐니언, 전동화 SUV 허머EV 등 3종이다. 아카디아·캐니언은 지난달 말 판매를 시작했고, 허머EV는 올해 상반기 출격을 앞두고 있다.
아카디아는 패밀리 SUV의 전형으로 꼽힌다. 2.5ℓ 가솔린 터보 엔진과 8단 자동변속기가 조합해 만들어내는 최고 출력 332.5마력, 최대토크 45.1㎏·m의 힘을 갖췄다. 큰 차체에 비해 핸들 조작이 어렵지 않고, 힘을 느긋하고 부드럽게 노면에 전달한다는 평가다. GMC 관계자는 “퍼포먼스 서스펜션이 노면의 진동 주파수를 실시간으로 감지해 감쇠력을 자동 조절한다”고 설명했다.
2-2-3 배열의 7인승 공간은 3열 머리와 다리 공간이 각각 979㎜, 816㎜에 달한다. 3열을 접지 않아도 확보되는 648ℓ의 트렁크 공간은 2열을 접으면 2758ℓ까지 늘어난다. 내부 곳곳에는 레이저 각인으로 드날리(Denali) 산 패턴을 새겼다. 드날리는 알래스카 원주민들의 언어로 ‘신성함’ ‘위대함’을 뜻하고, 북미 대륙 최고봉(해발 6194ｍ)이자 알래스카산맥 주봉의 명칭이기도 하다. 15인치 버티컬 디스플레이도 직관적이다. 국내 GM 차량 최초로 차량용 내비게이션인 티맵 오토를 기본 탑재했고 분할 스크린 기능도 지원한다.
아카디아가 가족을 위한 SUV라면, 캐니언은 오프로드를 위한 픽업트럭이다. 캐니언은 2.7ℓ 가솔린터보 엔진을 탑재해 최고 출력 314마력, 최대토크 54㎏·m의 힘을 과시한다. 최대 3493㎏ 견인도 가능하다. 오토트랙 액티브2 스피드 사륜구동 시스템과 리어 디퍼렌셜 잠금 기능을 통해 노면 상황에 따라 구동력을 정밀 제어할 수도 있다.
GM은 두 차량을 프리미엄 전략을 상징하는 최상위 트림인 ‘드날리’로만 출시했다. 차량의 성격과 지향점은 확연히 갈릴지라도, 중·대형 체격에서 뿜어져 나오는 미국식 힘과 여유를 선사하겠다는 의미를 담았다. 헥터 비자레알 한국GM 사장은 지난달 27일 GMC 브랜드 데이에서 “GM은 한국을 장기적인 관점에서 바라보고 있다”며 “(GMC 브랜드 강화는) 단기적인 시도가 아니라 장기적인 비전”이라고 강조했다. 아카디아와 캐니언의 가격은 각각 8990만원, 7685만원이다.
