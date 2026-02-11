‘정청래식 합당’ 결국 무산… ‘8월 통합 전대’ 급부상
혁신당과 ‘지선 전 합당’ 논의 중단
코너 몰린 정 대표 리더십 흔들
더불어민주당이 6·3 지방선거 전 조국혁신당과의 합당 논의를 중단하기로 결정했다. 정청래 대표는 합당 유보 결정으로 리더십에 심대한 타격이 불가피할 전망이다. 당에서는 지선 이후 합당한 뒤 8월 전당대회를 ‘통합 전당대회’로 치르는 방안이 급부상하고 있다.
정 대표는 10일 오후 늦게 열린 최고위원회 이후 기자들과 만나 “의원 의견을 경청하고 여론조사 지표도 살펴본 결과 더 이상 혼란은 막아야 한다는 당 안팎 여론을 무겁게 받아들이지 않을 수 없었다”며 “지선 전 합당 논의를 중단한다”고 밝혔다. 이어 “연대와 통합을 위한 합당추진준비위원회를 구성하고, 혁신당에도 이를 제안한다”며 “지선 후 준비위 중심으로 통합을 추진하겠다”고 덧붙였다. 그러면서 “전당원 투표를 실시하지 못한 아쉬움은 매우 클 수밖에 없다”고 말해 합당 절차 중단에 대해 아쉬움도 내비쳤다.
민주당은 앞서 이날 오전 의원총회를 열고 합당 추진 지속 여부를 논의했다. 박수현 수석대변인은 “시종 진중하고 존중하는 분위기 속에서 약 20명의 의원 발언이 있었다”며 “대체로 통합 필요성에는 공감했으나 현 상황에서 명분은 있더라도 추진이 어렵다고 의견을 모았다”고 밝혔다. 이어 “추진 과정에서 갈등으로 귀결되고 있다는 상황 인식을 공유했다”고 덧붙였다. 정일영 의원은 “정 대표가 합당 추진을 발표한 후 3주간 과정 관리가 너무 잘못됐다. 그러니 안하는 게 맞는다는 의견이 많았다. 보류하자는 것”이라고 전했다.
친명(친이재명)계 강득구 최고위원은 홍익표 청와대 정무수석과의 회동 결과를 전하며 “지선 후 합당한 뒤 통합 전당대회로 치르자는 게 대통령의 바람”이라고 페이스북에 썼다. 이어 “통합 논의기구를 양당 사무총장이 맡고, 실무기구를 함께 구성하자는 의견을 정 대표가 제시했다”고 덧붙였다. 그러나 청와대는 “합당은 당이 결정할 사안이며, 청와대는 합당과 관련해서 그 어떠한 논의나 입장이 없다”고 밝혔다. 강 최고위원도 “내가 잘못 판단했다”며 이를 삭제했다.
정 대표의 행보도 한 치 앞을 내다보기 어려운 상황으로 몰렸다. 지도부는 3대 3으로 쪼개졌고, 강성 당원과 지지층 역시 의견이 두쪽난 상태다. 정 대표는 넉 달 앞으로 다가온 지방선거 압승에 매진할 것으로 전망된다. 조국 혁신당 대표는 “정 대표가 전화해 합당 건에 대한 민주당 최종 입장을 알려줬다”며 “11일 긴급 최고위를 연 뒤 최종 입장을 밝히겠다”고 말했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
