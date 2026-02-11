[단독] ‘성폭력 의혹’ 색동원, 사실상 폐쇄 수순… 정부 잠정 운영 중단 검토
피해자 체내서 타인 추정 DNA 확보
정부가 성폭력 의혹이 발생한 인천 강화군의 중증 장애인 거주시설 색동원에 대해 ‘휴지’(일정 기간 영업 또는 사업의 운영을 잠정 중단)를 검토하고 있는 것으로 파악됐다. 경찰은 피해자 체내에서 타인의 것으로 추정되는 DNA를 확보하는 등 수사에 속도를 내고 있다.
10일 보건복지부와 인천시 등에 따르면 정부는 시설장의 성폭력 의혹이 발생한 색동원 시설의 휴지 절차를 검토하고 있다. 지난 5일 열린 이 사건 범정부 합동대응 태스크포스(TF) 회의에서 시설장과 종사자들이 경찰 수사를 받고 있으므로 시설을 잠정 폐쇄해야 하는 것 아니냐는 인천시 측 요청에 따른 조처다.
정부와 관련 지방자치단체는 시설 휴지 결정 시 색동원 종사자의 임금 지급 문제와 현재 시설에 남아 있는 남성 입소자 전원 계획 등을 논의하고 있다. 성폭력 의혹이 불거진 후 여성 입소자들은 분리 조치가 이뤄졌지만 남성 입소자 16명은 여전히 이 시설에 거주하고 있다.
복지부 관계자는 “휴지를 하려면 이용자 전원 계획이 가장 중요하다”며 “전국적으로 입소 가능한 시설을 파악하고, 보호자나 당사자들과 면담을 거쳐 최종 확정이 이뤄질 것”이라고 말했다.
휴지는 시설의 운영을 일시적으로 중단한다는 개념이다. 법적으로는 향후 다시 문을 열 수 있지만 사실상 폐쇄 수순이라는 게 대체적인 시각이다. 이 사안에 정통한 관계자는 “피해자가 있고 사회적 논란이 큰데 다시 문을 열 수 있겠느냐”고 말했다.
색동원 성폭력 사건 공공대책위원회는 사회복지법인·장애인거주시설 색동원에 대한 법인 취소와 시설 폐쇄를 지속적으로 요구해 왔다. 그러나 담당 지자체인 인천시와 강화군은 의혹만으로 행정 처분에 나설 수 없다는 입장을 취해 왔다.
서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 최근 피해 확인 과정에서 병원 진료를 받은 여성 입소자의 체내에서 타인의 것으로 추정되는 DNA를 확보했다. 경찰은 피의자인 색동원 시설장 김모씨의 DNA를 제공받아 국립과학수사연구원에 대조 검사를 의뢰할 예정이다. 전날에는 김씨에 대해 성폭력처벌법과 장애인복지법 위반 혐의로, 종사자 1명은 장애인복지법 위반(폭행) 혐의로 구속영장을 신청했다.
