강선우 체포동의 절차 시작… 조만간 국회 본회의 표결

입력:2026-02-11 00:04
강, 민주 의원에 결백 호소 편지

2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모 씨를 통해 김경 서울시의원이 공천 대가로 건넨 1억원을 수수한 혐의를 받는 무소속 강선우 의원이 3일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 연합뉴스

공천헌금 1억원 수수 의혹을 받는 강선우 무소속 의원에 대한 체포동의 절차가 10일 시작됐다. 강 의원은 더불어민주당 동료 의원들에게 편지를 보내 “1억원은 제 정치생명을, 제 인생을 걸 만한 어떤 가치도 없다”고 혐의를 부인했다.

서울중앙지법은 이날 강 의원에 대한 체포동의요구서(체포동의안)를 검찰에 송부했다고 밝혔다. 현직 국회의원에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)이 열리기 위해서는 국회 동의가 필요하다. 법원이 검찰에 보낸 체포동의안은 법무부를 거쳐 국회에 제출된다. 국회의장은 체포동의안을 받은 후 처음 개의하는 본회의에 이를 보고하고 24시간 이후 72시간 이내 표결에 부쳐야 한다. 시한을 넘기면 체포동의안은 이후 처음 열리는 본회의에 상정돼 표결 절차를 밟게 된다.

검찰은 지난 9일 강 의원과 김경 전 서울시의원에 대해 정치자금법 위반 및 배임수증재 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 강 의원은 2022년 1월 지방선거를 앞두고 용산 한 호텔에서 공천을 대가로 김 전 시의원에게서 1억원을 받은 혐의다.

강 의원은 민주당 동료 의원들에게 A4용지 4장 분량의 편지를 보내 결백을 호소했다. 그는 보좌관 소개로 김 전 시의원을 만났고, 의례적인 선물인 줄 알고 받은 쇼핑백에 1억원이 들어있는 줄은 몰랐다고 주장했다. 그러면서 “1억원을 반환하려고 여러 번 시도했지만 쉽지 않았고, 결국 직접 김 전 시의원을 만나 1억원을 반환했다”며 “제가 1억원을 요구했다면 눈에 띄는 호텔 커피숍에서 만났을 리 없다”고 말했다. 또 “이런 일로 심려를 끼쳐 드린 점 사죄드린다”며 “숨거나 피하지 않고 그 책임을 다하겠다”고 했다.

이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr

