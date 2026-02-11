강선우 체포동의 절차 시작… 조만간 국회 본회의 표결
강, 민주 의원에 결백 호소 편지
공천헌금 1억원 수수 의혹을 받는 강선우 무소속 의원에 대한 체포동의 절차가 10일 시작됐다. 강 의원은 더불어민주당 동료 의원들에게 편지를 보내 “1억원은 제 정치생명을, 제 인생을 걸 만한 어떤 가치도 없다”고 혐의를 부인했다.
서울중앙지법은 이날 강 의원에 대한 체포동의요구서(체포동의안)를 검찰에 송부했다고 밝혔다. 현직 국회의원에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)이 열리기 위해서는 국회 동의가 필요하다. 법원이 검찰에 보낸 체포동의안은 법무부를 거쳐 국회에 제출된다. 국회의장은 체포동의안을 받은 후 처음 개의하는 본회의에 이를 보고하고 24시간 이후 72시간 이내 표결에 부쳐야 한다. 시한을 넘기면 체포동의안은 이후 처음 열리는 본회의에 상정돼 표결 절차를 밟게 된다.
검찰은 지난 9일 강 의원과 김경 전 서울시의원에 대해 정치자금법 위반 및 배임수증재 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 강 의원은 2022년 1월 지방선거를 앞두고 용산 한 호텔에서 공천을 대가로 김 전 시의원에게서 1억원을 받은 혐의다.
강 의원은 민주당 동료 의원들에게 A4용지 4장 분량의 편지를 보내 결백을 호소했다. 그는 보좌관 소개로 김 전 시의원을 만났고, 의례적인 선물인 줄 알고 받은 쇼핑백에 1억원이 들어있는 줄은 몰랐다고 주장했다. 그러면서 “1억원을 반환하려고 여러 번 시도했지만 쉽지 않았고, 결국 직접 김 전 시의원을 만나 1억원을 반환했다”며 “제가 1억원을 요구했다면 눈에 띄는 호텔 커피숍에서 만났을 리 없다”고 말했다. 또 “이런 일로 심려를 끼쳐 드린 점 사죄드린다”며 “숨거나 피하지 않고 그 책임을 다하겠다”고 했다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
