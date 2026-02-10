시사 전체기사

[포토] “선생님 안녕히”… 영천 거여초 ‘나홀로 졸업식’

입력:2026-02-10 19:08
공유하기
글자 크기 조정

경북 영천시 금호읍 거여초등학교의 올해 유일한 졸업생인 정세율군이 10일 졸업식을 마치고 운동장에서 담임교사와 마지막 인사를 나누고 있다. 뉴시스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“신나서…” 보드 던진 18세 소녀의 패기
[단독] 말 한 마디에…AI, ‘위험한 답변’ 줄줄이 쏟아냈다
금의환향 김상겸 “다음 목표는 금메달… 두 번 더 도전”
강선우 “1억, 정치 생명 걸 가치 없어”…체포동의안 표결 전 호소
[단독] “나 때문에 사망? 조작된 거야”… 챗GPT의 뻔뻔한 거짓말
‘안락사’ 스위스행 비행기 탄 60대…경찰, 이륙 늦춰 제지
쿠팡 해킹, 배송지 등 1억4800만건…이용자 정보 3367만명
[단독] 정부, ‘성폭력 의혹’ 색동원 운영 잠정 중단 검토
국민일보 신문구독