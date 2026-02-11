‘리얼 스틸’ 현실판?… 中서 세계 첫 로봇 격투리그 출범
휴머노이드 개발 회사가 주최
순금 벨트 내건 최초 상업리그
중국에서 휴머노이드 로봇 격투 대회가 열린다.
10일 중국 관영 글로벌타임스에 따르면 광둥성 선전에 본사를 둔 중칭로봇과기는 전날 제1회 ‘얼티미트 로봇 녹아웃 레전드’(URKL·사진) 대회 개최 발표회를 열고 “로봇 쿵후에서 영감을 받은 이 대회가 실험실과 시장 사이의 가교 역할을 하고 국제 산업 발전에 중국의 독창성을 불어넣을 것”이라고 밝혔다.
중국에서 지난해 5월 국영 미디어 기업 중국중앙방송총국(차이나미디어그룹) 주최로 세계 최초의 휴머노이드 로봇 격투 경기가 열린 적은 있지만, 민간기업 주도로 열린 상업 대회는 처음이다. 글로벌타임스는 “휴머노이드 로봇 자유 격투 리그는 세계 최초”라고 의미를 부여했다.
URKL은 오는 12월까지 진행되며 최종 우승자에는 1000만 위안(약 21억원) 상당의 순금 챔피언 벨트가 주어진다. 경기는 전 세계 기업과 대학, 연구기관이 중칭로봇과기에서 개발된 휴머노이드 로봇 T800을 활용해 격투 동작 관련 응용 기술을 개발한 뒤 실전에서 3전 2선승제로 맞붙이는 방식으로 진행된다.
공격에 성공할 때마다 득점하는 방식으로 승부를 가리지만, 복싱과 종합격투기처럼 녹아웃(KO)과 테크니컬녹아웃(TKO)도 적용된다. 로봇이 쓰러진 뒤 10초 안에 자동으로 일어나지 못하거나 인간에 의해 링으로 두 차례 복귀한 뒤에도 경기를 치를 수 없으면 패배한다.
최근 로봇 산업을 전략적으로 육성하는 중국에선 휴머노이드 로봇이 참가하는 마라톤과 축구 등 스포츠 대회가 집중적으로 개최되고 있다. 신화통신은 “중국 휴머노이드 로봇 시장 규모가 2030년까지 8700억 위안(약 184조원)에 달할 것”이라고 전망했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
