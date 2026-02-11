‘조현준의 인사이트’… 효성重, 미국서 7900억 전력기기 수주
765㎸ 초고압변압기 등 공급계약
美진출 기업 단일사업 최대 규모
조 회장 “대체불가 파트너 될 것”
효성중공업이 미국 시장에서 7900억원에 달하는 전력기기 공급 계약을 따냈다. 창사 이래 최대이자, 미국 진출 한국 전력기기 기업이 거둔 단일 프로젝트 수주 중 역대 최대 규모다. 인공지능(AI) 붐을 탄 전력 수요 급증 속에 ‘미국통’ 조현준 효성 회장의 선제적 미국 인프라 구축과 현지 네트워크 강화 전략이 거둔 결실이라는 게 효성 측 설명이다.
효성중공업은 미국의 유력 송전망 운영사와 7870억원 규모의 765킬로볼트(㎸) 초고압변압기, 리액터 등 전력기기 공급 계약을 체결했다고 10일 밝혔다. 계약 기간은 2031년 1월 31일까지다.
이는 2024년 노르웨이 국영 송전청과 맺었던 종전 최대 기록(약 3400억원)을 배 이상 뛰어넘는 성과다. 효성중공업은 지난해 한국 기업 최초로 미국에서 765㎸ 초고압변압기·800㎸ 초고압차단기 등 ‘풀 패키지’ 공급을 따낸 데 이어 현지 765㎸ 초고압변압기 시장의 1위 지위를 더욱 공고히했다.
이번 계약은 지난 20여년간 미국 시장에 공을 들여온 효성중공업의 현지화 전략과 미국 내 AI발 전력 수요 급증 및 노후 전력망 교체 주기가 맞물린 결과로 분석된다. 효성중공업은 2010년부터 한국 기업 최초로 미국에 765㎸ 초고압변압기를 수출하는 등 현지 시장 공략에 주력해왔다.
특히 2020년에는 코로나19 위기 속에서도 미국 테네시주 멤피스에 있는 일본 미쓰비시의 초고압변압기 공장을 4650만 달러(당시 약 500억원)에 인수했다. 당시 내부에선 일부 우려도 제기됐으나 조 회장이 현지 생산 거점의 중요성을 강조하며 인수를 결정했고, 이후 미국 내 유일한 765㎸급 초고압변압기 생산기지로 탈바꿈시켰다.
투자는 현재도 계속되고 있다. 효성중공업은 2028년까지 멤피스 공장에 1억5700만 달러(약 2300억원)를 추가 투자해 생산 능력을 현행 대비 50% 이상 늘린다는 계획이다. 증설이 완료되면 멤피스 공장은 미국 내 최대 규모의 변압기 생산 능력을 보유한 곳이 된다.
조 회장은 현지 네트워크 강화에도 힘썼다. 크리스 라이트 미 에너지부 장관 등 미국 에너지·전력회사 최고 경영층들과 친분을 쌓으며 효성중공업의 브랜드 가치를 높여왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근으로 불리는 빌 해거티 테네시주 상원의원과도 수차례 회동했다.
조 회장은 “AI 및 데이터센터 확산으로 전력 인프라는 이제 국가 안보와 직결되는 핵심 산업이 됐다”며 “효성중공업 멤피스 공장과 초고압 기술력을 바탕으로 미국 전력망 안정화의 대체 불가능한 핵심 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.
