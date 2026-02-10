설 2780만명 대이동… ‘귀성 15일 오전·귀경 17일 오후’ 피하세요
설 연휴 기간 2780만명이 대이동한다. 귀성은 오는 15일 오전, 귀경은 17일 오후에 가장 혼잡할 것으로 예상된다. 국토교통부는 13일부터 18일까지 특별교통대책기간으로 지정하고 관계기관과 협력해 ‘설 연휴 특별교통대책’을 시행한다고 10일 밝혔다.
국토부에 따르면 이 기간 하루 평균(중복 이동 포함) 834만명이 이동할 것으로 전망된다. 지난 설 연휴(총 3207만명 이동)와 비교하면 이동객 자체는 13.3% 감소할 것으로 예상된다. 대신 하루 평균 이동 인원은 지난 설(763만명)보다 9.3% 증가할 것으로 보인다. 연휴 기간이 짧은 게 주된 이유로 분석된다. 하루 평균 고속도로 통행량은 지난해보다 14.1% 증가한 525만대가 될 것으로 예측된다. 설 당일인 17일에는 성묘객, 귀성·귀경객 등이 집중돼 615만대가 고속도로를 지날 것으로 전망된다.
도시 간 이동으로 가장 혼잡한 때는 귀성 15일 오전, 귀경 17일 오후로 관측된다. 지난해보다 귀성·귀경 차량이 늘며 이동 시간도 대체로 늘어날 전망이다. 15일 서울에서 부산을 가려면 약 7시간, 서울에서 목포까지는 약 5시간40분 소요될 것으로 보인다. 17일 부산에서 서울까지는 약 10시간, 목포에서 서울까지는 9시간30분 걸릴 것으로 예상된다. 지난해 설 연휴 때보다 약 1시간씩 더 걸리는 셈이다.
국토부는 오는 15~18일 고속도로 통행료를 면제한다. 졸음쉼터와 휴게소는 11개 추가 운영한다. KTX·SRT로 역귀성하거나 인구감소지역을 여행하면 요금을 최대 50% 할인받을 수 있다. 교통약자가 더 편리하게 이용할 수 있도록 신형 승차권 자동발매기를 전국 148개 역으로 확대한다. 고속도로 갓길 차로도 69개 구간을 운영한다.
세종=김윤 기자
