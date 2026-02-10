“尹어게인으로 못이겨”… 국힘 표변? 위장 절연?
지도부 첫 공개적 발언에 의구심
전한길 “지선용 전략이라더라”
이준석 “앞에선 절연, 뒤선 포옹”
국민의힘 지도부에서 “‘윤어게인’을 외쳐서는 지방선거에서 이길 수 없다”는 발언이 공개적으로 나왔다. 6·3 지방선거를 앞두고 외연 확대에 나서겠다는 의도지만 당장 정치권에선 ‘위장 절연’ 아니냐는 의구심이 제기됐다. 장동혁 대표는 “절연 요구는 분열의 프레임”이라며 일단 거리를 뒀다.
당내 강경파로 분류되는 김민수 최고위원은 지난 9일 보수 유튜버 공동 주최 토론회에서 “윤어게인을 외쳐선 지선에서 이길 수 없다”며 “탄핵 정국에서 52%까지 상승한 지지율은 도리어 줄어들고 있다”고 밝혔다. 이어 “냉정하게 말씀드린다. 우리 비전을 더 확장해야 하지 않겠느냐”며 “짧은 호흡으로 보면 진다. 긴 호흡으로 봐달라”고 호소했다.
김 최고위원 발언은 당 지도부 내에서 공감대를 형성한 기류다. 국민의힘 관계자는 10일 “대표의 결심 사안이지만, 절연하지 않고서 제대로 선거를 치를 수 있겠나”라며 “곧 선거국면인데 계속 과거에 발목을 잡혀서는 안 된다”고 설명했다. 국민의힘은 한동훈 전 대표 제명을 마무리하며 노선 변화의 단초도 마련했다는 입장이다. 한 지도부 인사는 “정권을 헌납한 이들이 윤석열과 한동훈”이라며 “둘 다 청산하지 않고 보수는 앞으로 나아갈 수 없다”고 말했다.
정치권에선 오는 19일 윤 전 대통령 내란 재판 1심 선고나 당명 개정 등 일정에 맞춰 관련 메시지가 나오지 않겠냐는 관측이 제기된다. 당 관계자는 “장 대표가 강성 지지층에게 진심을 충분히 전달해왔으니 절연을 말해도 무리는 없을 것”이라며 “대표로서도 변화의 계기가 있어야 하지 않겠나”라고 전했다. 다만 장 대표는 “(절연 문제를) 자꾸 의제로 올리는 건 분열의 씨앗을 계속 만들어내는 것”이라며 “국민께 행동, 결과로 보여드려야 한다”고 말했다.
국민의힘의 전략이 온건 보수나 중도층에까지 소구력을 미칠 수 있을지에 대해선 회의적인 반응도 나온다. 윤어게인 세력을 주도하는 전한길씨는 “(김 최고위원이) ‘지선을 이기는 게 지상과제’라며 ‘윤어게인을 전략적으로 좀 분리할 수 있다’고 이야기했다”고 전했다. 그러면서 “(우리는) 무조건 윤어게인, 배신자 축출, 부정선거 척결 등 세 가지 원칙대로 갈 것”이라고 강조했다. 이준석 개혁신당 대표는 이를 거론하며 “앞에서는 절연, 뒤에서는 포옹이다. 전략적 비겁함”이라고 평가절하했다. 일각에서는 국민의힘이 절연을 공식화할 경우 강성 보수층이 원외 정당으로 옮겨갈 수 있다는 우려도 있다.
정우진 이형민 기자 uzi@kmib.co.kr
