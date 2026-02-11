진흙탕 싸움 된 1조3000억짜리 재개발 ‘성수동 전투’

조합이 2차 입찰공고 당일 취소

대우건설·롯데건설 격전으로 주목

성동구청 “조합에 행정지도 검토”



두 대형 건설사 간 정면 격돌이 예상됐던 서울 상급지 재개발 단지 수주전이 예상 못한 변수로 출렁이고 있다. 조합 측이 서류 미비를 이유로 전날 마감된 입찰을 유찰시키면서 판 자체가 뒤집어지는 모양새다.



건설업계에 따르면 서울 성동구 성수4지구 재개발 조합은 10일 낸 시공사 선정 2차 입찰 공고를 당일 오후 취소했다. 조합은 이날 1차 입찰이 대우건설의 서류 미비로 유찰됐다고 밝힌 뒤 곧바로 2차 입찰 공고를 낸 바 있다.



앞서 조합은 “대우건설이 입찰 지침서에 필수 제출 항목으로 명시한 흙막이, 구조, 조경, 전기, 통신, 부대토목, 기계 등 주요 도면을 제출하지 않은 사실이 확인됐다”며 1차 입찰이 대우건설의 서류 미비로 유찰됐다고 밝혔다. 입찰 마감 하루만에 나온 결과였다.



성수4지구 재개발 사업은 대우건설과 롯데건설이 맞붙는 격전 예상지로 일찌감치 주목을 받아왔다. 서울 성동구 성수2가1동 일대에 지하 6층~지상 64층, 1439가구 아파트를 조성하는 사업으로 총 공사비는 1조3628억원에 달한다. 두 회사는 입찰보증금 500억원을 전액 현금으로 선납할만큼 강한 의지를 보였다.



특히 대우건설은 사활을 건 모습이었다. 대우건설은 김보현 사장 취임 뒤 첫 대형 수주전이던 개포동 개포우성7차 재건축 단지에서 삼성물산에 고배를 마셨다. 때문에 이번 수주로 자존심을 회복하고 나아가 약점으로 꼽히는 브랜드 위상을 강화하겠다는 계산도 있었던 것으로 알려졌다.



롯데건설 역시 동기가 분명했다. 강남에서 구축한 고급 아파트 단지를 연결하는 상급지 퍼즐로서의 의미가 있다는 설명이다. 또한 롯데건설은 2022년 한남2지구 재개발 수주전에서도 대우건설과 맞붙었으나 패한 바 있다. 당시 수주전은 과열돼 경찰 출동으로까지 이어지기도 했다.



그러나 ‘빅매치’로 예상됐던 두 회사의 수주전은 이번 결정으로 예측불가 양상으로 전개되고 있다. 자칫 법적공방으로까지 비화될 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 한 업계 관계자는 “(서류 미비로 유찰에 재공고가 이뤄지는 건) 솔직히 말해 굉장히 이례적인 상황”이라면서 “한 번도 본 적 없는 사례”라고 말했다.



대우건설은 이날 입장문을 통해 “지침에서 요구한 모든 서류를 충실히 제출했다”며 “입찰지침과 입찰참여안내서에는 ‘대안설계 계획서’만을 요구하고 있다”고 밝혔다. 조합이 유찰 이유로 흙막이 등 도면이 제출되지 않은 것을 들었으나 애초에 이런 세부항목이 명시된 적이 없다는 설명이다. 또 이번 유찰 결정이 이사회와 대의원회 등 법적절차를 거치지 않아 무효라고도 주장했다.



일단 공고가 이날 취소되면서 앞으로의 일정 역시 불투명해졌다. 성동구청 관계자는 국민일보에 “조합 측에 법적 절차를 준수하라고 행정지도를 하려고 검토 중”이라고 말했다. 한 업계 관계자는 “현재로서는 업체 모두 재입찰 공고가 나올 때까지 기다릴 수밖에 없을 것”이라고 했다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



