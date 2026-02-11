“AI 로봇이 통신시설 총괄”… LG유플, ‘자율 네트워크’ 본격화
2028년 AI 관리 시스템 목표
“모바일 품질 불만 70% 감소”
10일 서울 강서구 LG유플러스 마곡 사옥. 키 180㎝의 인공지능(AI) 자율주행 로봇 ‘유봇’(U-BOT)이 각종 통신장비가 꽂힌 랙 앞에서 매끄럽게 멈춰섰다. 유봇은 직사각 기둥 형태의 몸체에 장착된 카메라와 센서를 통해 장비 기종부터 영상 정보, 온도와 습도·미세먼지 등 환경 데이터를 단 몇 초 만에 수집했다. 이는 곧바로 ‘디지털 트윈’ 모델에 반영돼 실제 설비 환경이 가상 공간에 쌍둥이처럼 구현됐다. 박성우 네트워크AX그룹장은 “현재 통신시설(국사)에 상주하며 정보 수집·모니터링을 수행하는 유봇 1.0을 실제 액션까지 취할 수 있는 2.0 버전으로, 나아가 휴머노이드 형태까지 발전시킬 것”이라고 말했다.
LG유플러스는 이날 사람 대신 AI로 통신 네트워크를 관리하는 ‘자율 운영 네트워크’를 본격 도입한다고 밝혔다. AI 에이전트와 디지털 트윈, 로봇 기술을 상용망에 적용해 이르면 2028년까지 AI가 자율적으로 판단하고 조치하는 네트워크 시스템을 구축하겠다는 구상이다.
시스템의 핵심 축은 AI 기반 자율 운영 네트워크 플랫폼 ‘에이아이온’(AION)이다. LG유플러스는 에이아이온을 통해 업무 단위별로 가동됐던 AI 에이전트를 하나의 시스템으로 통합 관리하며 네트워크 운영 전반을 자동화하고 있다. 네트워크 운영에 특화된 AI 에이전트는 24시간 장애 대응부터 서비스 품질 이상 사전 탐지, 자동 조치 및 원인 분석까지 수행한다. 박 그룹장은 “에이아이온 도입 이후 모바일 고객 품질 불만 접수 건수는 70%, 홈 고객 불만은 56% 감소했다”고 설명했다.
AI 에이전트는 스포츠 경기, 불꽃축제 등 인파가 몰리는 상황에서도 수백 곳의 기지국을 실시간 모니터링하며 설정을 자동 변경한다. 상주 인력이 없는 무인 통신시설인 국사 관리에도 디지털 트윈 및 AI 기술을 결합했다. 시범 배치된 유봇이 국사 내부를 돌아다니며 데이터를 수집해 디지털 트윈을 구현하고 AI 에이전트가 이상 징후를 감지해 조치를 자동 수행하는 식이다. 유봇은 LG AI연구원의 AI ‘엑사원’과 LG전자 자회사 베어로보틱스의 하드웨어를 결합해 제작했다.
LG유플러스는 글로벌 통신산업협회 TM포럼이 실시한 네트워크 자동화 성숙도 평가에서 국내 최초로 ‘액세스 장애 관리’ 영역 레벨 3.8(4.0 만점 기준)을 획득했다. 권준혁 네트워크부문장(부사장·사진)은 “글로벌 무대인 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’에서 대표 AI 에이전트 15종을 선보일 예정”이라고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
