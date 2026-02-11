경찰, ‘신분당선 연장구간 사고’ HJ중공업 압색
하청업체·감리단사무실 등 4곳
노동부, 중처법 위반 수사 진행
경찰과 고용노동부가 HJ중공업과 하청업체 등을 압수수색했다. HJ중공업이 시공을 맡은 신분당선 연장구간 공사 현장에서 콘크리트 구조물이 쓰러져 하청업체 소속 노동자 1명이 사망한 사건과 관련해 강제수사에 들어간 것이다.
경기남부경찰청 형사기동대와 경기지방 고용노동청은 10일 오전 서울 용산구 HJ중공업 본사 및 경기도 수원시 현장사무소, 하청업체인 S건설과 감리단 사무실 등 4곳에 수사관 38명을 보내 압수수색을 진행했다. 사고 발생일로부터 24일 만에 이뤄진 수사다.
경찰과 노동부는 공사 관계자의 컴퓨터 등을 압수해 사업 계획과 안전 관리 업무 등에 문제가 있었는지 조사 중이다. 압수물 분석을 통해 콘크리트 구조물에 대한 사업주의 안전수칙 준수 의무가 이행됐는지 확인할 방침이다.
앞서 지난달 17일 오후 4시25분쯤 수원시 팔달구 우만동 신분당선 광교~호매실 연장구간 통합정거장 공사 현장에서 50대 노동자가 가로 2ｍ, 세로 1.5m, 무게 2t가량의 콘크리트 구조물에 깔려 숨졌다. 숨진 노동자는 HJ중공업으로부터 하청을 받은 S건설이 재하청을 준 업체에 소속된 근로자로 알려졌다.
경찰은 업무상과실치사 혐의로, 노동부는 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 혐의로 각각 수사를 진행 중이다. 현재까지 HJ중공업과 S건설의 현장 책임자 1명씩 입건된 상태이다.
수사 당국은 HJ중공업에서 중대재해가 반복적으로 발생한 만큼 사안이 중대하다고 보고 있다. HJ중공업은 지난해 11월 사상자 9명이 발생한 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 당시 시공사로 조사를 받은 바 있다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사