“기후 변화 고려해 3월 식목일 추진”
김성환 기후장관 기자간담회
정부가 식목일을 현재 4월 5일에서 3월로 옮기는 방안을 추진한다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 지난 9일 정부세종청사에서 연 기자간담회에서 기후 변화로 나무 심는 시기를 앞당겨야 한다며 이같이 밝혔다. 그는 지역별 차등 전기 요금제의 조속한 도입도 공식화했다.
김 장관은 “지구 평균기온이 산업화 이전보다 1.5도 이상 상승해 식목일에 나무를 심으면 착근(뿌리 내림)이 잘 안 되는 상황”이라며 “확정된 사안은 아니지만, 산림청과 협의해 식목일을 3월로 앞당기는 방안을 추진하고 있다”고 말했다.
새 식목일 날짜로는 유엔(UN)이 정한 ‘세계 산림의 날’인 3월 21일이 유력하게 거론되고 있다.
김 장관은 나무 심기를 탄소 저감의 핵심 수단으로 강조했다. 그는 “탄소 저감의 가장 무식하고 좋은 방법이 ‘탄소 통조림’이라는 별칭이 있는 나무를 심는 것”이라며 “모든 국민이 1년에 1인 1그루 이상 나무를 심고, 기후부·지방자치단체·산림청 등 공공부문이 약 5000만 그루를 추가해 매년 1억 그루를 새로 심으려고 한다”고 말했다.
김 장관은 발전소와 거리가 먼 지역에 상대적으로 비싼 전기요금을 책정하는 차등 요금제에 대해 “조속히 국민 공론화를 거쳐 도입하겠다”고 밝혔다. 특히 “주택용이 아닌 산업용 전기요금에 우선 적용하겠다”며 이를 통해 수도권에 집중된 산업 입지를 완화하겠다는 뜻을 내비쳤다. 그는 “인재를 구하는 문제 때문에 기업이 수도권에 몰리는 현상을 어떻게 극복할 것이냐에 (제도) 초점이 맞춰졌다”고 말했다.
김 장관은 태양광 발전량이 많은 낮에 전기요금을 낮추고 저녁·밤에는 올리는 산업용 전기요금 체계 개편에는 “대부분 기업에 득이 될 것”이라며 “요금 인하 효과가 있다”고 밝혔다.
수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행 이후 폐기물이 충청권 민간 소각장으로 이동하는 문제에 대해서는 “이번 주 중 대책을 발표하겠다”고 말했다. 기후부에 따르면 전체 수도권 쓰레기 발생량 중 약 1.7%, 민간 소각장 계약 물량의 10~15%가 충청권으로 이동하고 있다. 김 장관은 “공공 소각장을 조속히 확충해 민간 소각장으로 전이되지 않도록 하고, 수도권에서 발생한 쓰레기는 발생지에서 소각하는 ‘지산지소’형 처리 체계 구축을 지원하겠다”고 말했다.
김 장관은 중국 자이언트판다 한 쌍 임대 추진과 관련해 “동물권이 인간의 기본권처럼 중요해지고 있다”고 말했다. 이어 “판다가 머물 서식지의 조건을 동물 친화적으로 검토하고 있으며, 잘 조성한다면 동물권과 조화를 이룰 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
