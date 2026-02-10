오세훈 “탈당 전혀 고려 안해… 서울 지키겠다”

신년간담회서 5선 도전 분명히



오세훈 서울시장이 10일 서울시청에서 열린 출입기자단 신년 간담회에서 발언하고 있다. 그는 “서울을 지키겠다”면서 서울시장 5선 도전 의사를 밝혔다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 10일 “탈당은 전혀 고려하지 않고 있다”며 “서울을 지키겠다”고 밝혔다. 그러면서 “장동혁 지도부의 과욕이 빚은 부작용과 지지율 하락을 지금 목격하고 있다”며 날을 세웠다. 오 시장이 당권 도전이나 탈당을 염두에 두고 있다는 일각의 관측을 부인하며 서울시장 5선 도전 의사를 밝힌 것이다.



오 시장은 서울시청에서 진행된 출입기자단 신년 간담회에서 “윤석열 전 대통령의 계엄을 ‘잘못됐다고 하는 분’과 ‘그 상황에서는 필요했다고 보는 분’이 있다. 양립할 수 없는 두 카테고리를 보듬고 선거를 치를 순 없다”며 이같이 강조했다. 또 “당 지도부가 중도 외연 확장의 길로 나아가자는 제 말뜻을 모르지 않을 것”이라며 친윤석열 세력과의 단절을 촉구했다.



오 시장은 “선거가 넉 달 앞으로 다가왔다. 장동혁 지도부가 지혜로운 선택을 해야 한다. 수도권 선거에서 지면 전국에서 패하는 것과 마찬가지”라고 강조했다. 이른바 ‘윤어게인’ 지지자들과의 절연 없이는 6·3 지방선거에서 이길 수 없다는 위기의식이 작용한 발언으로 해석된다.



오 시장은 “서울을 지키겠다는 말씀을 분명히 드렸다”면서 ‘글로벌 톱5 도시 육성’ ‘강북 균형발전’ 등 핵심 시정을 거론했다. 이어 “서울을 향한 저의 의지를 읽으실 수 있을 것”이라고 덧붙였다.



배현진 서울시당위원장에 대한 당의 징계 절차가 진행 중인 것과 관련해서는 “숙청 정치는 정치가 아니다”고 목소리를 높였다. 또 “이는 정당사에 없었던 일”이라며 “생각이 다른 사람들을 당에서 축출하고 징계하는 것은 바람직하지 않다”고 말했다.



국토교통부가 ‘감사의 정원’ 사업에 공사 중지 명령을 사전 통지한 것을 두고선 “디테일을 문제 삼아 공사를 중지시키겠다는 건 과도한 직권 남용”이라고 지적했다. 감사의 정원 사업은 광화문광장에 6·25전쟁 참전국을 기리기 위한 조형물을 설치하는 시의 사업이다. 오 시장은 “민주당 정권이 사업에 동의할 수 없으니 결론을 정해 놓고 법규를 갖다 맞춘 것”이라며 “서울시도 민선 자치정부인데 이런 식이면 저항권을 행사할 수밖에 없다”고 말했다.



이재명정부의 부동산 규제 정책에 대해선 “시장 본질에 반하는 정책”이라고 비판했다. 그는 “법제나 세제를 바꿔가면서 다주택자를 압박하면 물량이 일시적으로 나와 2~3개월 정도 효과를 볼 수 있다”면서도 “(시장을) 억제하고 위축하는 정책은 지속 가능하지 않다”고 말했다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



