“투자문의 쏟아지는데”… 새만금, 산업용지 공급 부족

3·7·8공구는 매립 또는 조성 중

도, 농생명용지 일부 전환 건의

새만금국가산단 위치도. 전북도 제공

새만금이 전북 투자 전략의 핵심축으로 부상하고 있지만 신규 기업 수요를 뒷받침할 산업용지 공급이 미흡하다는 지적이 나온다.



10일 전북도에 따르면 새만금 투자진흥지구는 산업단지 1·2·5·6공구, 총 8.08㎢ 규모로 여의도 면적의 약 2.8배에 달한다. 지난해 12월 기준 새만금에는 51개 기업이 총 10조9081억원 규모의 투자 계획을 제시했다. 분양 면적으로는 97.3%에 이른다. 잔여 면적은 0.14㎢에 불과하다.



그럼에도 이차전지, 첨단소재, 에너지 분야 기업들의 문의와 협의가 이어지고 있다. 전북도 역시 대기업 등의 신규 투자 유치를 놓고 물밑 조율을 진행 중이다. 하지만 추가 산업용지 확보는 지연되고 있다. 새만금 3·7·8공구는 현재 매립 또는 조성 중이어서 분양·입주는 2027년 이후로 예상된다.



도는 부족한 산업용지 확보를 위해 부안 지역에 조성 완료한 농생명용지 7공구(18㎢)를 산업용지로 전환하고 ‘RE100 국가산단’으로 지정해 달라는 건의안을 정부에 제출했다. 그러나 농림축산식품부는 농지기금으로 조성된 농생명용지를 산업용지로 전면 전환하는 데 대해 “시기상조”라는 입장이다.



정책 변화 가능성도 변수다. 이재명 대통령이 지난해 12월 국토교통부 업무보고에서 기존 개발 방식의 전면 재검토를 주문하면서 새만금 기본계획 재수립 발표 시점이 지난해 말에서 올 6월로 연기된 상태다.



전북도 관계자는 “새만금은 이미 경쟁력을 입증했다”며 “이제는 기업 수요의 속도에 맞춰 산업용지 활용과 제도 정비가 함께 가야 하는 단계”라고 말했다.



군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



