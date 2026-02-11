트레이더스 찾은 정용진 회장… 올해만 세 번째 현장경영
최근 문 연 인천 구월점 방문
“만족 말고 계속 발전시켜야”
정용진 신세계그룹 회장이 설 명절을 앞두고 트레이더스 인천 구월점을 찾아 직원들을 격려했다. 지난달 스타필드마켓 죽전점과 스타필드 빌리지 운정점에 이어 올해 세 번째 현장 경영이다.
10일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 전날 트레이더스 인천 구월점을 방문했다. 지난해 9월 문을 연 구월점은 가장 최근에 개점한 점포로 전국 트레이더스 매장 가운데 최대 규모다. 정 회장은 “대형마트가 호황을 누리던 시절, 현재에 안주하지 않고 미래 유통 시장 변화를 면밀히 살펴 만든 것이 지금의 트레이더스”라며 “오늘 와서 보니 한층 진화한 게 와닿는다”고 말했다.
정 회장은 매장 곳곳에서 직원들을 만나 “고객들이 많이 찾는 명절 기간인 만큼 매장 안전과 품질 관리에 더욱 힘써달라”고 당부했다. 매장에서 인사를 건네는 방문객들에겐 “자주 오세요”라며 화답했다.
신세계그룹은 대형마트가 성장하던 1990년대부터 창고형 할인점의 가능성을 살폈고 2010년 트레이더스 1호점을 열었다. 고물가 기조 속 ‘가성비’ 장보기에 대한 수요가 증가하는 가운데 트레이더스는 지난해 3분기 사상 처음 분기 매출 1조원을 돌파했다. 1~3분기 누계 영업이익도 전년 대비 27.2% 증가했다.
정 회장은 “지금의 성과에 만족하지 말고 계속 새 먹거리를 찾아야 하고 찾은 것에 만족하지 말고 계속 발전시켜야 한다”고 강조했다. 트레이더스는 올해 말 의정부에 새 점포를 열 계획이다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
