“신나서…” 보드 던진 18세 소녀의 패기

[밀라노 NOW]

유승은 스노보드 빅에어 동메달

결선 171점… 日·뉴질랜드 이어 3위

에어매트서만 해봤던 ‘4회전’ 성공

유 “다음에도 할 수 있다는 용기 얻어”

9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 날아오른 유승은. 연합뉴스

18세 고교생 스노보더 유승은(용인성복고·사진)이 한국 동계올림픽 빅에어 종목 사상 첫 메달을 목에 걸었다. 유승은은 온갖 부상을 이겨내고 불굴의 의지로 도전한 생애 첫 올림픽에서 각종 최초의 역사를 써냈다. 올림픽을 즐기겠다던 그는 패기와 자신감이 넘쳤다. 그리고 과감했다. 평소 완성하지 못했던 기술들을 꿈의 무대에서 차례로 성공시키며 메달을 쟁취했다.



연합뉴스

유승은은 9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 171점을 얻었다. 무라세 고코모(일본·179점), 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드·172.25점)에 이어 3위에 오른 유승은은 생애 첫 올림픽에서 동메달을 수확하는 기쁨을 맛봤다. 빅에어는 2018년 평창 대회 때 정식 종목으로 채택됐다. 한국 선수가 이 종목에서 올림픽 메달을 딴 것은 처음이다.



유승은은 스노보드 알파인 남자 평행대회전 은메달의 김상겸(하이원)에 이어 이번 대회 한국 선수단의 두 번째 메달 주인공이 됐다. 전날 메달을 딴 김상겸은 네 번의 올림픽에 출전한 베테랑이자 대표팀 맏형이다. 2008년생인 유승은은 최가온, 이지오(이상 스노보드), 이소영(프리스키), 신지아(피겨) 등과 함께 한국 선수단의 막내 라인을 이루고 있다.



유승은은 초등학교 3학년 때 스키장에 놀러 갔다가 아버지를 따라 스노보드에 입문했다. 선수의 길을 걷는 과정에서 유독 부상이 많았다. 월드컵 무대에 데뷔한 2024년 오른쪽 발목 골절로 1년 이상 재활을 거쳤다. 지난 1년 사이에도 발목과 팔꿈치, 손목 등을 번갈아 다쳤다. 하지만 포기하지 않았다. 지난해 12월 팔에 깁스를 한 채 출전한 월드컵에서 은메달을 따내며 올림픽 메달 기대주로 떠올랐다.



다중노출로 촬영한 유승은의 회전 기술. 신화뉴시스

유승은은 이번 올림픽을 앞두고 “부상 없이 준비한 모든 기술을 성공적으로 보여드리고 싶다. 순위나 결과에 연연하기보다 최선을 다해 경기를 즐기고 오겠다”고 강조했다. 자신이 스스로 설정한 목표들을 모두 이뤘다.



유승은은 이날 1차 런에서 몸 뒤쪽으로 네 바퀴를 회전하는 ‘백사이드 트리플 콕 1440’을 성공했다. 그는 “연습 때는 단 한 번도 성공적으로 착지한 적 없는 기술이었지만 자신감이 있었다”고 말했다. 2차 런 때는 프런트사이드로 네 바퀴를 돈 뒤 성공의 기쁨에 보드를 내던졌다. 그는 “너무 신나서 그랬다”며 “올림픽 전에 에어매트에서만 해봤던 기술인데 완벽하지 않았다. 여기서 이만큼도 할 수 있다는 생각이 들어 도전했다”고 말했다.



18세 고교생 유승은이 9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 2차 시기를 성공적으로 마친 뒤 두 팔을 들어 올리며 기뻐하고 있다. 유승은은 생애 첫 올림픽에서 동메달을 수확했다. 빅에어 종목 사상 한국의 첫 올림픽 메달이다. 연합뉴스

한국 여자 선수 최초로 올림픽 빅에어 종목에 출전한 유승은에게는 다양한 기록이 따라붙었다. 그는 한국 여자 스키·스노보드 선수로는 처음 올림픽 시상대에 섰다. 이번 대회 전까지 이상호(넥센윈가드)의 평창 대회 남자 평행대회전 은메달이 유일한 한국 스키·스노보드 종목의 메달이었다. 김상겸과 유승은이 이틀 연속 시상대에 서면서 한국 스노보드는 역대 최초로 단일 올림픽 복수 메달 획득에 성공했다.



유승은은 “우리도 스노보드를 이 정도 할 수 있다는 걸 보여준 것 같다”며 뿌듯해 했다. 그러면서 “1년 동안 부상으로 많은 것을 할 수 없었다. 이번 경험은 ‘다음에도 할 수 있다’는 용기를 줬다”며 “저 자신이 정말 자랑스럽다”고 소감을 전했다.



밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 18세 고교생 스노보더 유승은(용인성복고·)이 한국 동계올림픽 빅에어 종목 사상 첫 메달을 목에 걸었다. 유승은은 온갖 부상을 이겨내고 불굴의 의지로 도전한 생애 첫 올림픽에서 각종 최초의 역사를 써냈다. 올림픽을 즐기겠다던 그는 패기와 자신감이 넘쳤다. 그리고 과감했다. 평소 완성하지 못했던 기술들을 꿈의 무대에서 차례로 성공시키며 메달을 쟁취했다.유승은은 9일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 171점을 얻었다. 무라세 고코모(일본·179점), 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드·172.25점)에 이어 3위에 오른 유승은은 생애 첫 올림픽에서 동메달을 수확하는 기쁨을 맛봤다. 빅에어는 2018년 평창 대회 때 정식 종목으로 채택됐다. 한국 선수가 이 종목에서 올림픽 메달을 딴 것은 처음이다.유승은은 스노보드 알파인 남자 평행대회전 은메달의 김상겸(하이원)에 이어 이번 대회 한국 선수단의 두 번째 메달 주인공이 됐다. 전날 메달을 딴 김상겸은 네 번의 올림픽에 출전한 베테랑이자 대표팀 맏형이다. 2008년생인 유승은은 최가온, 이지오(이상 스노보드), 이소영(프리스키), 신지아(피겨) 등과 함께 한국 선수단의 막내 라인을 이루고 있다.유승은은 초등학교 3학년 때 스키장에 놀러 갔다가 아버지를 따라 스노보드에 입문했다. 선수의 길을 걷는 과정에서 유독 부상이 많았다. 월드컵 무대에 데뷔한 2024년 오른쪽 발목 골절로 1년 이상 재활을 거쳤다. 지난 1년 사이에도 발목과 팔꿈치, 손목 등을 번갈아 다쳤다. 하지만 포기하지 않았다. 지난해 12월 팔에 깁스를 한 채 출전한 월드컵에서 은메달을 따내며 올림픽 메달 기대주로 떠올랐다.유승은은 이번 올림픽을 앞두고 “부상 없이 준비한 모든 기술을 성공적으로 보여드리고 싶다. 순위나 결과에 연연하기보다 최선을 다해 경기를 즐기고 오겠다”고 강조했다. 자신이 스스로 설정한 목표들을 모두 이뤘다.유승은은 이날 1차 런에서 몸 뒤쪽으로 네 바퀴를 회전하는 ‘백사이드 트리플 콕 1440’을 성공했다. 그는 “연습 때는 단 한 번도 성공적으로 착지한 적 없는 기술이었지만 자신감이 있었다”고 말했다. 2차 런 때는 프런트사이드로 네 바퀴를 돈 뒤 성공의 기쁨에 보드를 내던졌다. 그는 “너무 신나서 그랬다”며 “올림픽 전에 에어매트에서만 해봤던 기술인데 완벽하지 않았다. 여기서 이만큼도 할 수 있다는 생각이 들어 도전했다”고 말했다.한국 여자 선수 최초로 올림픽 빅에어 종목에 출전한 유승은에게는 다양한 기록이 따라붙었다. 그는 한국 여자 스키·스노보드 선수로는 처음 올림픽 시상대에 섰다. 이번 대회 전까지 이상호(넥센윈가드)의 평창 대회 남자 평행대회전 은메달이 유일한 한국 스키·스노보드 종목의 메달이었다. 김상겸과 유승은이 이틀 연속 시상대에 서면서 한국 스노보드는 역대 최초로 단일 올림픽 복수 메달 획득에 성공했다.유승은은 “우리도 스노보드를 이 정도 할 수 있다는 걸 보여준 것 같다”며 뿌듯해 했다. 그러면서 “1년 동안 부상으로 많은 것을 할 수 없었다. 이번 경험은 ‘다음에도 할 수 있다’는 용기를 줬다”며 “저 자신이 정말 자랑스럽다”고 소감을 전했다.밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지