우크라군 추모 헬멧 논란 확산
스켈레톤 선수, 연습 주행 중 착용
“정치적 메시지 금지” 밝혔던 IOC
완장 두르는 건 제재하지 않기로
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전한 스켈레톤 선수의 우크라이나 전쟁 희생자 추모 헬멧을 둘러싼 논란이 확산되고 있다. 헬멧 착용을 제지했던 국제올림픽위원회(IOC)는 추모 완장 착용은 허용하겠다는 입장으로 한발 물러섰다.
IOC는 10일(한국시간) “볼라디슬라프 헤라스케비치의 헬멧 사용은 불허하기로 했지만 추모 완장을 착용하는 것은 가능하다”고 밝혔다.
헤라스케비치(27·우크라이나)는 전날 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 연습 주행에서 전쟁으로 사망한 이들의 얼굴이 그려진 헬멧을 착용해 주목받았다. 그는 “헬멧에 그려진 인물 중 일부는 나의 친구들”이라며 “올림픽을 통해 전쟁에 대한 관심을 이어 가겠다는 약속을 지킨 것”이라고 말했다.
그러나 IOC는 올림픽 기간 정치적 메시지를 금지하는 규정을 근거로 해당 헬멧 사용을 불허했다. ‘어떠한 형태의 시위나 정치·종교·인종적 선전도 올림픽 경기장과 시설, 기타 지역에서 허용되지 않는다’는 올림픽 헌장 제50조 2항을 적용했다. 이에 헤라스케비치는 “규정을 위반하지 않았다. 올림픽 가족의 일원이었던 이들을 추모하는 행위가 허용되지 않는 이유를 이해할 수 없다”고 반발했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 소셜미디어에서 “이는 정치적 행동이 아닌, 스포츠가 지닌 세계적 역할을 일깨우는 일”이라며 헤라스케비치를 지지했다.
우크라이나올림픽위원회 역시 성명에서 “IOC에 추모 헬멧 사용 승인을 요청했다”며 “해당 헬멧이 공식 훈련에서도 IOC가 정한 기준을 충족한 것으로 확인됐다”고 강조했다. IOC는 결국 “과거에도 완장 착용을 금지한 사례가 있지만 이번 경우에 한해 예외를 두기로 했다”며 ‘절반의 허용’을 택했다.
헤라스케비치는 우크라이나 스켈레톤 선수로는 최초로 국제 대회 무대를 밟았다. 그는 2022년 베이징 대회에선 ‘No War in Ukraine(우크라이나 전쟁을 멈춰라)’ 문구가 적힌 팻말을 들어 주목받았다. 당시에도 올림픽 헌장 위반 논란이 제기됐으나 제재는 받지 않았다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사