학교·마을 한 팀 되자 학대 멈추고 학생은 수업으로 돌아왔다

[낯설어도 갈 길-‘학맞통’]



② 아이가 안은 문제 종합적 해결

위 메모는 경기도의 한 중학교에서 학맞통 프로그램을 경험한 학생이 소감을 적은 글이다. 이 학생은 “나도 하면 할 수 있다는 것을 느꼈다”고 썼다. 윤웅 기자

경기도의 한 고교는 지난해 A군 문제로 골머리를 앓았다. 정신적으로 불안한 날이 자주 있었기 때문이다. 학생들도 그의 돌발행동을 우려했다. 교사들은 전문적 진단이 필요하다고 입을 모았지만 A군 아버지 동의가 문제였다. 결국 교육지원청이 나섰다. 교육지원청이 학교·지방자치단체·상담기관 전문가들이 참여하는 회의를 소집하자 참석자들이 모두 놀랐다. 저마다 A군을 주시하며 정신과 진단 필요성을 알고 있었다. 아버지 동의가 걸림돌이란 점도 일치했다. 머리를 맞대자 해법이 나왔다. 회의에 참석한 학교전담경찰관(SPO)이 A군을 관리하면서 아버지와 관계도 잘 유지하고 있었다. SPO에게는 협조적이었다. 돌파구가 생기자 학교와 기관 역할 분담도 물 흐르듯 이어졌다.



한 아이를 위해 학교와 마을이 한 팀이 되는 ‘학생맞춤통합지원 체계(학맞통)’가 현장에서 힘을 발휘한 사례다. 학맞통은 한 아이의 복잡한 문제를 한 테이블에 올려 같이 논의하는 체계로 다음 달 전면 시행을 앞두고 있다. 학맞통 선도교육청인 경기광명교육지원청 김서현 장학사가 지난 9일 서울역 인근 회의실에서 열린 학맞통 좌담회에서 공유한 사례다. 이번 좌담회는 전문가 4명이 ‘미리 경험한 학맞통 현장’을 주제로 진행됐다.



-학맞통 경험해봤는데.



지난 9일 서울역 인근 회의실에 ‘학생맞춤통합지원 체계’(학맞통) 선도학교에서 미리 이 제도를 경험한 전문가들이 모였다. 왼쪽부터 김은정 산본고 교장, 김서현 경기광명교육지원청 장학사, 김재희 광주학교밖청소년센터 센터장, 임경환 순천풀뿌리교육자치협력센터 대표. 윤웅 기자

▲김은정 산본고 교장(김 교장)=현재 학교 부임 전 학맞통 선도학교에서 교장을 지냈다. 코로나19로 초등학교를 제대로 못 다닌 아이들이 중학교로 올라온 위기상황에서 선도학교 요청을 받았다. ‘한 아이가 건강한 삶을 되찾으려면 학습 복지 건강 진로 상담까지 패키지 지원이 필요하다’는 학맞통 방향성에 동의해 수락했다. 당시 부친과 형에게서 구타당하던 아이가 있었다. 지자체와 비정부기구(NGO) 등과 협력해 가족 상담까지 입체적으로 접근했다. 얼마 뒤 부친의 폭행이 중단됐다. 몇 달 뒤 형도 멈췄다. 아이는 정서가 안정되자 수업으로 돌아왔다. 퇴직교원 두 분과 일 대 일 학력향상 프로그램을 만들어 공부도 봐줬다. 아이 하나가 통제 불능이면 학급뿐 아니라 학교 전체가 흔들린다. 좋아진 아이를 보며 교사들과 ‘가정이 좋아지니 학교에서도 좋아졌다’는 대화를 나눴다.



▲김 장학사=학교와 교육지원청, 지자체, 지역 전문기관 등 15명 안팎이 모이는 ‘학교로 찾아가는 통합사례 회의’를 하고 있다. 학교에서 성적인 발언을 하는 특수교육 대상 학생이 인상 깊었다. 학교에서 도저히 감당 안 되는 아이였다. 학맞통에서 전문가들이 모이니 결과는 놀라웠다. 각 기관에서 개별적으로 아이 문제에 대응하고 있었다. 흩어져 있던 아이 히스토리가 모이자 최적의 방안과 역할 분담도 수월했다. 학교에 남성 교육봉사자를 붙이고 각 전문 기관에서 입체적인 상담 및 치료가 들어갔다. 아이를 학교 밖으로 밀어낼 필요가 없었다.



▲김재희 광주학교밖청소년센터 센터장(김 센터장)=30년째 학교 안팎의 경계에 있는 아이들을 돕고 있다. 학맞통이 입법되는 걸 보며 ‘현장에 정말 필요한 게 정리돼 들어온다’란 생각을 했다. 선도학교가 시작된 2023년 이전과 비교하면, 과거엔 교사 ‘독박’이었다. 담임교사가 위기 아이를 발견하고 ‘도와주겠다’고 나서는 순간 홀로 감당하는 상황에 놓인다. 원형탈모 오신 분, 입원하신 분 많이 봤다. 학맞통은 학교 안팎이 협력하는 팀워크다. 학교 ‘위(Wee)클래스’에서 의뢰가 들어온 중3 아이가 있었다. 학교폭력 등으로 극단적 선택을 하려던 아이였다. 담임교사, 위클래스와 협조하며 관심을 쏟았다. 지금은 고교 생활 잘 하고 있다. 학교와 우리가 서로 떠넘기고 팔짱꼈으면 결과를 장담하기 어려웠을 것이다.





-현장에 안착하려면.



▲임경환 순천풀뿌리교육자치협력센터 대표(임 대표)=마을교육 공동체 활동을 하고 있다. 학교에서 힘들어하는 아이들을 지역의 다양한 교육 자원과 연결한다. 시각을 넓혀 학교와 지역의 유기적 협력을 강조하고 싶다. 우리에게 오는 아이들은 너무 상담을 많이 받아 ‘상담 알레르기’가 있다.(일동 웃음) 이런 학생은 잠시 학교에서 나오게 해서 만나는 사람과 있는 공간을 바꿔주는 게 효과적이다. 학교 부담도 줄이는 방법이다. 고소·고발만 10여건 받은 아이가 있었다. 알고 보니 화초를 좋아하더라. 학교에서 출석을 인정받고 농원에 보내서 화초를 돌보게 했다. 지금 공립형 대안학교에서 식물 공부하며 잘 지내고 있다. 학맞통 체계와 더불어 학교 밖 지역 교육 공동체에서 두루 경험하도록 ‘투 트랙’을 제공했으면 한다.



▲김 센터장=학교가 외부 기관에 지나치게 의존하면 안 된다. 학교가 아이들 일에는 ‘허브’고 외부 기관은 ‘조력자’다. 외부 기관은 학교 생리를 모르고, 학교는 기관 사정을 모른다. 서로 존중하며 상시 소통할 수 있도록 학교는 문을 열고, 교육 당국은 학교가 지역 네트워크를 구축하도록 지원해야 한다. 교육부 보건복지부 성평등가족부 적어도 이 세 부처는 벽을 허물고 강력한 컨트롤 타워 기능을 해야 한다.



▲임 대표=아이들이 엇나가지 않는 예방 문화가 더 중요하다. 우리 지역에 학교가 3개 있는데 최근 3년 동안 학교폭력이 교육청으로 넘어간 적 없다. 우리 아이들이 특별해서가 아니다. 학부모 사이의 관계가 좋고 공동체의 문화가 좋기 때문이다.



▲김 교장=맞다. 학맞통은 결국 학습·복지·건강·진로를 결합해 문제를 예방하고 전인적 인간으로 키우려는 목적이다. 아버지 돌아가시고 어머니와 연락이 끊긴 학생이 있었는데, 학교와 상의 없이 학생 집에 들이닥쳐 아이가 상처받은 일이 있었다. 이처럼 학맞통은 ‘기계적 연결’을 가장 경계해야 한다. 행정적으로만 접근하면 아이는 더 다친다. 결국 아이를 둘러싼 어른들의 ‘화학적 결합’이 성공의 열쇠다.



이도경 교육전문기자



