큐브 ‘마의 3초’ 깼다… 폴란드 9살 소년, 2.76초 신기록
폴란드의 9세 어린이가 표준 규격으로 통하는 3x3x3 큐브(루빅 큐브)를 2.76초 만에 완성하며 세계 신기록을 세웠다.
세계큐브협회(WCA)에 따르면 테오도르 자이데르(9·사진)는 8일(현지시간) 폴란드 항구도시 그단스크에서 열린 스피드 큐빙 대회에서 3x3x3 큐브를 2.76초 만에 맞췄다. 이는 지난해 중국의 겅쉬안이 세운 종전 기록(3.05초)을 0.29초 단축한 것이다.
표준 규격으로 통하는 이 종목에서 ‘마의 3초’ 장벽은 오랫동안 인간 능력의 한계로 여겨져 왔다. 기계 기록으로는 미국 퍼듀대 연구진이 개발한 로봇이 지난해 4월 0.103초를 기록해 기네스북에 등재된 바 있다.
자이데르는 앞서 2023년 11월 2x2x2 큐브를 0.43초에 완성하며 세계 기록을 세웠다. 다만 이 기록은 지난해 중국의 예쯔위가 0.39초로 경신했다.
