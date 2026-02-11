전남도 “과학기술 인재 3만명 양성” 혁신 전략 추진
지역주도 연구·개발 역량 강화
신산업 창출 선순환 구조 구축
전남도가 연구·개발(R&D) 역량을 전국 상위권으로 끌어올리기 위한 ‘지역혁신엔진 연구·개발 추진체계 개선안’을 마련한다고 10일 밝혔다. 지역 핵심성장에 필요한 미래 산업 육성, 일자리 창출, 지역 인재 양성을 위해 연구·개발이 필요하다는 판단에서다.
전남도는 ‘연구·개발→창업·산업전환→신산업 창출’로 이어지는 전남형 혁신성장 선순환 구조를 구축하겠다는 전략을 세웠다. 이와 함께 기관 유치 중심 전략에서 벗어나 지역 내부 잠재역량을 체계적으로 끌어올리는 ‘기초체력 강화형 연구·개발 체계’로 정책 방향을 전환한다.
개선안의 핵심은 주제별 연구·개발 기획단을 구성·운영하는 것이다. 기존 전략산업·에너지 분야에 집중됐던 구조를 해양수산, 기후환경, 재난안전, 국토교통 등으로 확대하고, 실국별 책임 기획 체계를 도입해 전남형 전략 과제를 국가 연구·개발 사업으로 연계할 계획이다.
연구·개발 총괄 기능 강화를 위한 전담부서 역할 확대, 공무원·산하기관 대상 연구·개발 역량 강화 교육, 성과 중심 인센티브 도입, 타 지역 연구기관과의 공동연구 확대 등 실행력 중심의 과제도 함께 추진한다.
도는 2035년까지 정부 연구·개발 예산 2조원 확보, 과학기술 인재 3만명 양성이라는 중장기 목표를 세웠다. 이를 통해 지역이 스스로 혁신을 만들어가는 지속가능한 과학기술 기반을 구축할 예정이다.
김영록 전남도지사는 “중앙정부 주도의 수동적 연구·개발 방식에서 벗어나 전남의 기초 연구역량을 획기적으로 끌어올리고, 미래 산업 기반을 확실히 구축하겠다”며 “10년 안에 과학기술 혁신역량 전국 상위권 도약을 반드시 실현하겠다”고 강조했다.
