부산, 세계 최대 해운중개사 클락슨 등 유치
글로벌 해운정보·민간투자 집적
지역 연계 해양금융허브 조성
세계 최대 해운 중개·컨설팅 기업인 클락슨과 해양산업 특화 운용사 워터라인파트너스가 부산에 새 둥지를 튼다.
부산시와 부산국제금융진흥원은 글로벌 해운중개업체 클락슨코리아의 부산사무소 개설과 해양산업 특화 운용사 워터라인파트너스의 본사 부산 이전에 잠정 합의했다고 10일 밝혔다. 시는 이번 유치를 통해 해운 시황 분석과 투자 판단 기능이 부산에 집적되면서 해양금융 기반이 한층 강화될 것으로 본다.
1852년 영국에서 설립된 클락슨은 해운중개와 리서치, 금융서비스를 아우르는 세계 최대 해운 컨설팅 기업이다. 자회사 클락슨리서치를 통해 선박 수주량과 선가, 운임지수 등 글로벌 해운 시황 지표를 제공한다. 부산사무소 설립을 계기로 해상풍력 프로젝트 지원을 포함한 해운 데이터 분석 역량이 지역 금융업계에 본격적으로 제공될 전망이다.
워터라인파트너스는 선박금융과 항만 인프라, 물류, 해양에너지 등 해양산업 전반을 투자 대상으로 하는 해양산업 특화 운용사다. 현재 약 400억원 규모의 해양 펀드를 운용 중이다. 부산 이전을 통해 투자 판단과 집행 기능을 단계적으로 옮길 계획이다. 정책금융 비중이 높았던 부산 해양금융 구조에 민간 운용 기능이 보완될 것으로 기대된다.
시는 입주 기업에 업무시설 제공과 임대료 지원, 정책금융기관과의 네트워킹 등 행정적 지원을 통해 지역 금융 생태계와의 연계를 강화할 방침이다. 박형준 부산시장은 “글로벌 정보력과 민간 운용 역량을 갖춘 기업들이 부산에 안착하도록 지원을 아끼지 않겠다”며 “해양금융 중심지의 내실을 차근차근 채워 나가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
