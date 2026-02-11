고성서 설악산 오르는 첫 법정 탐방로 개설

강원도 고성군에 설악산 법정 탐방로가 생긴다. 설악산이 1970년 국립공원으로 지정된 지 56년 만이다.
고성군은 기후에너지환경부가 설악산국립공원계획 변경을 9일 고시함에 따라 고성군 토성면 원암리 말굽폭포 일대에 법정 탐방로가 신설된다고 10일 밝혔다. 탐방로는 말굽폭포~미시령계곡 구간에 신설된다. 설악산국립공원 내 1.2㎞와 국립공원 구역 밖의 3.1㎞를 포함해 총 4.3㎞ 구간으로 조성된다.
탐방로는 2028년 상반기 열릴 것으로 예상된다. 울산바위를 가까이에서 볼 수 있는 이 탐방로 개설에는 50억원이 투입될 예정이다. 강원도 속초·인제·양양·고성 등 4개 시·군에 걸쳐있는 설악산에는 현재 21개 탐방로가 운영 중이다. 하지만 고성에만 유일하게 설악산에 오를 수 있는 법정 탐방로가 없었다. 고성 주민들은 2017년부터 국립공원 측 승인을 얻어 말굽폭포 인근에서 탐방행사를 여는 등 법정 탐방로 개설을 요청했다.
이번 탐방로 개설은 설악산 탐방객의 동선 분산뿐 아니라 새로운 상권 형성으로 이어질 전망이다. 함명준 고성군수는 “말굽폭포 탐방로가 설악산의 새로운 명소로 자리매김할 수 있도록 자연 보전과 탐방객 안전을 최우선에 두고 사업을 추진할 것”이라고 말했다.
