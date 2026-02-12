[이슈플러스] “소멸 위기 앞 물러설 곳 없다”… 광주·전남 320만 메가시티로

40년 만에 통합의 길 선택



예산 등 중앙정부 의존서 벗어나

실질적 자치권과 재정 분권 가능

거대 경제 공동체로 시너지 기대

이재명 대통령과 강기정 광주시장, 김영록 전남지사, 지역 국회의원들이 지난 1월 9일 청와대 오찬 간담회에서 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공

“더는 물러설 곳이 없다.” 40년 만에 통합의 길을 선택한 광주·전남의 결단에는 절박함이 작용한 것으로 분석된다. 수도권 집중과 저출산·고령화 가속화로 인해 지방 소멸 공포가 한층 커진 탓이다. 광주·전남의 통합 추진에는 국가적 위기를 뛰어넘으려면 각자도생으로 살아남기 어렵다는 판단이 깔려있다.



인구 320만명 메가시티 구상



광주·전남은 그동안 군 공항 이전 문제와 국가인공지능(AI)컴퓨팅센터 유치전 등 주요 현안마다 평행선을 달렸다. 그러나 지역내총생산(GRDP)의 정체, 청년 인구의 급격한 유출, 지방소멸 위험 지수의 상승은 지역 정치권과 시·도민들에게 ‘통합만이 살길’이라는 공감대를 형성하게 했다.



이재명정부의 ‘5극 3특’ 국가균형발전 전략은 광주와 전남에 기회로 작용했다. 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 올해 초 통합 선언문을 발표하면서 “정부의 의지와 지역의 결단이 맞물린 지금이 행정통합의 최적기”라고 말했다. 이들은 “이번 기회를 놓치면 언제 다시 이런 조건이 갖춰질지 장담할 수 없다”면서 통합 논의를 띄웠다.



물론 통합에 대한 반발도 만만치 않다. 통합특별시 명칭과 주청사 문제를 포함해 서로 양보를 기대하기 어려운 예민한 사안이 산적해 있다. 그럼에도 행정통합이 지역 발전의 ‘묘수’라는 데 큰 이견은 없다. 지역 정치권에선 “지방소멸에 대한 뚜렷한 해결책이 없는 상황에서 광주·전남이 5극 3특을 선도해 나가자는 데 이미 사회적 합의가 어느 정도 이뤄진 것으로 보인다”는 말이 나온다. 한 관계자는 11일 “통합의 부작용을 어떻게 최소화할 것인지에 대한 논의도 지금부터 시작해야 한다”고 강조했다.



광주와 전남은 행정통합을 통해 인구 320만명의 거대 경제 공동체를 형성함으로써 규모의 경제를 실현한다는 밑그림을 그려놨다. 서울특별시와 어깨를 나란히 할 수 있는 서남권 핵심 거점으로 도약한다는 계획이다.



광주·전남 통합이 가져올 가장 큰 변화는 ‘실질적인 자치권 확보’와 ‘강력한 재정 분권’에 있다. 그동안 중앙정부에 의존해 왔던 지자체의 예산 구조와 의사결정 체계에서 벗어나 지역의 특성에 맞는 발전 전략을 스스로 세우고 집행할 수 있는 토대를 마련한다는 것이다. 통합을 이룬 지방정부는 광주의 AI·모빌리티 산업과 전남의 에너지·농생명·해양 관광자원을 유기적으로 결합해 동북아시아의 새로운 경제 중심지로 거듭날 것으로 기대된다.



전문가들은 이번 통합을 통한 재정 분권 효과에 주목한다. 국세와 지방세 비중의 조정, 광역단위 통합 재정 운영을 통해 미래 먹거리 산업 육성에 필요한 자금을 유연하게 확보하는 효과가 나타날 것으로 예상된다. 이는 곧 지역 내 양질의 일자리 창출로 이어져 청년들이 지역을 떠나지 않고도 꿈을 펼칠 수 있는 선순환 구조를 만드는 핵심 동력이 될 전망이다. 광주시 관계자는 “행정통합은 단순한 행정구역 개편이 아니라 광주·전남의 미래 권한과 재정 구조를 다시 짜는 것”이라고 강조했다.



아울러 중복되는 행정 비용을 절감하고 행정 처리 속도를 획기적으로 높임으로써 주민 서비스의 질도 향상될 것이라는 기대 섞인 관측도 나온다. 광주와 전남을 잇는 광역 교통망 확충, 의료체계 통합 등은 시·도민의 실질적인 삶의 질을 바꾸는 직접적인 변화로 꼽힌다.



행정통합 특별법에 쏠린 눈

강 시장과 김 지사가 지난 1월 2일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 ‘통합 지방정부 추진 공동선언문’을 발표한 후 악수를 하며 포즈를 취한 모습. 광주시 제공

이제 남은 것은 행정통합을 뒷받침할 ‘전남광주특별시 설치를 위한 특별법’ 제정이다. 특별법은 통합 지방정부의 법적 지위와 권한을 명시하고, 정부의 전폭적인 재정 지원과 파격적인 규제 완화를 끌어낼 법적 근거다. 단순히 두 지역을 합치는 수준을 넘어 중앙정부의 권한을 대폭 이양받는 ‘고도화된 자치권’을 특별법에 담아낼 수 있느냐가 이번 통합의 성패를 가를 분수령이 될 것으로 보인다.



다만 최근 법안 조율 과정에서 특별법의 핵심 특례 상당수가 ‘수용 불가’ 판단을 받으면서 지역 사회에서는 우려의 목소리가 커지고 있다. 중앙부처는 특별법 특례 386개 중 119개에 대해 ‘수용할 수 없다’는 의견을 냈다. 부동의 된 특례 대다수가 AI·에너지 등 지역 미래 먹거리와 직결된 핵심 특례라는 점에서 “무엇을 위해 통합을 하라는 거냐”는 비판도 나왔다. 광주·전남 행정통합 추진기획단 한 관계자는 “예상은 하고 있었지만 중앙부처가 이 정도로 권한 이양에 소극적일 줄 몰랐다”고 말했다.



광주시의회도 최근 정부의 결단을 촉구했다. 광주시의회는 “통합의 목적은 분명하다. 과감한 재정과 권한 이양을 통해 지역 산업을 육성하고, 양질의 일자리를 창출함으로써 희망과 기회가 넘치는 전남광주특별시를 만드는 데 있다. AI·에너지 등 지역의 미래 경쟁력을 좌우할 권한이 여전히 중앙에 묶여 있다면 통합은 결코 성공할 수 없다”고 밝혔다.



광주시와 전남도는 특별법 국회 심의 과정에서 재정·권한 이양을 포함한 특례 등이 특별법에 명시될 수 있도록 중앙부처와 국회 설득에 행정력을 집중한다는 방침이다. 특별법은 이달 말 국회 본회의 통과가 목표다. 이와 관련해 강기정 광주시장은 “광주·전남 통합은 지역 민원이 아닌 대한민국과 지역의 생존 문제이자 대통령 국정철학과 맞닿아있는 지방 주도 성장과 실질적 자치분권 실현을 위한 국가적 과제”라며 “중앙정부는 관행과 기존 제도에 얽매이지 않는 실질적인 특별법 제정을 통해 시·도민의 삶을 진짜로 바꾸는 통합이 이뤄져야 한다”고 말했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



