시사 전체기사

[포토] 설원의 꽃사슴

입력:2026-02-10 00:32
수정:2026-02-10 00:34
공유하기
글자 크기 조정

꽃사슴들이 9일 눈 덮인 제주도 한라산 제주마 방목지에 무리를 지어 있다. 꽃사슴은 제주에 200~250마리가 서식하는 것으로 추정된다. 연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
이혼상담소 찾는 90세男·88세女…이혼 고민하는 노년층
[단독] 갑작스러운 딸의 죽음, ‘챗GPT’만 비밀을 알고 있었다
[단독] 해외서 발견된 ‘AI 사망 이상 징후’, 국내 10대서 다수 포착
“외국인 처녀 수입하자”…민주당, 진도군수 제명
‘내부공격이 최대 리스크’… 대통령 과거글 공유한 조국
정청래 “대통령께 누 끼쳐 죄송”…특검 추천 논란 직접 사과
[단독] 보유 수량보다 12배 많은 62만개 뿌려… 빗썸 ‘코인 복사’ 논란
‘상속세 탓에 탈출’은 거짓이지만… 韓 최고세율 OECD 2위
국민일보 신문구독