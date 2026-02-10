최태원·젠슨 황, 美서 ‘치맥회동’… HBM4 공급 협의
AI 사업 협력 강화… 딸들도 동석 최 회장, 빅테크 인사와 연쇄 회동
최태원 SK그룹 회장이 미국에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 ‘치맥 회동’을 했다. 6세대 고대역폭메모리인 HBM4 공급을 비롯해 인공지능(AI) 사업 협력 강화 방안을 논의한 것으로 전해졌다.
9일 재계에 따르면 최 회장은 지난 5일(현지시간) 미 캘리포니아주 산타클라라에 있는 한국식 치킨집 ‘99치킨’에서 황 CEO와 만났다. 두 사람은 엔비디아가 올해 선보일 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에 적용할 HBM4 공급 계획에 대해 협의한 것으로 보인다. 이 자리에는 최 회장의 차녀 최민정 인테그랄헬스 대표와 황 CEO의 딸 매디슨 황 엔비디아 로보틱스부문 시니어디렉터도 동석한 것으로 알려졌다. SK하이닉스는 최근 기업설명회에서 고객사와 협의한 일정에 맞춰 계획대로 HBM4 양산을 진행 중이라고 밝힌 바 있다. 지난해 말 엔비디아와 HBM4 필요 물량의 ‘55% 이상’을 공급하기로 하고 성능 최적화 작업을 진행 중이다.
양측은 차세대 서버용 메모리 모듈인 소캠(SOCAMM)과 낸드플래시 메모리 공급 등 반도체 전반에서의 협력, AI 데이터센터 구축 등 중장기 파트너십도 논의한 것으로 관측된다. 종합 AI 솔루션 공급사를 지향하는 SK는 최근 미국 낸드플래시 자회사 솔리다임의 사명을 ‘AI 컴퍼니’로 바꾸고 AI 반도체 및 솔루션 투자를 강화하고 있다.
엔비디아 본사 근처에 있는 99치킨은 한국식 치킨 매니아인 황 CEO의 단골집으로 알려져 있다. 그는 지난해 10월 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석차 방한해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 서울 강남구 삼성동에서 ‘깐부 회동’을 했을 때 99치킨을 거론하며 “내가 가장 좋아하는 곳”이라고 소개하기도 했다. 최 회장은 당시 회동에는 참석하지 못했다.
최 회장은 지난해 9월 SK그룹 북미 사업을 총괄하는 SK아메리카스 이사회 의장과 SK하이닉스의 미국 자회사인 SK하이닉스 아메리카 회장을 맡아 미국 사업을 직접 챙기고 있다. 그는 글로벌 빅테크 인사들과의 연쇄 회동을 위해 이달 초부터 미국 현지에 머무는 중이다.
