단독 개헌선까지 쥔 다카이치 “개헌은 자민당 당론”
316석… 日 역사 가장 거대한 정당
‘전쟁 가능한 일본’ 한발 앞으로
다카이치 사나에 총리가 이끄는 자민당이 역사상 최다 의석을 확보하면서 강력한 국정 동력을 얻게 됐다. 이에 헌법개정과 ‘비핵 3원칙’ 재검토 등 민감한 안보 정책 추진에도 탄력이 붙을 것으로 보인다. 다카이치 총리는 선거 압승이 확실시된 뒤 진행된 인터뷰에서 “개헌은 자민당의 당론”이라며 개헌 의지를 분명히 했다. 그는 각 당이 준비한 개정안을 헌법심사회에서 구체적으로 심의할 수 있기를 바란다는 뜻을 밝혔다.
지난 8일 치러진 중의원 선거에서 자민당은 중의원 전체 456석 중 316석을 싹쓸이했다. 과반(233석)을 크게 웃도는 것은 물론 개헌 발의선(310석)마저 단독으로 확보했다. 연립정권을 구성하는 일본유신회(36석)까지 포함하면 의석수는 모두 352석에 달한다. 일본에서 2차 세계대전 후 특정 정당이 단독 개헌선을 확보한 건 처음이다. 아베 신조 전 총리도 2012년 정권 탈환 후 총선에서 매번 대승을 거뒀지만 단독으로 300석을 넘진 못했다. 자민당 단독으로 가장 많은 의석을 확보한 것은 1986년 나카소네 야스히로 정권 당시 304석을 차지했을 때다.
압도적 의석을 바탕으로 다카이치 총리는 헌법개정 등 안보 숙원을 밀어붙일 것으로 보인다. 다카이치는 지난달 19일 중의원 해산 발표 기자회견에서 “국론을 양분할 수 있는 대담한 정책, 개혁에도 비판을 두려워하지 않고 과감하게 도전하기 위해선 아무래도 국민 여러분의 신임이 필요하다”고 말한 바 있다. 연정 파트너가 안보 정책에서 온건한 입장을 보인 공명당보다 보수적인 일본유신회로 바뀐 것도 정책 추진을 뒷받침한다.
자민당은 실질적 군대로 기능하는 자위대를 헌법 9조에 명기하는 방안을 2012년 개헌 초안에 포함시켰다. 그러나 전범국인 일본이 ‘전쟁 가능 국가’로 회귀하려 한다는 국내외의 강한 비판에 부딪혀 성사되지 못했다. 다만 개헌이 당장 이뤄질 가능성은 높지 않다. 참의원 3분의 2 이상의 찬성이 있어야만 개헌안을 발의할 수 있고 개헌안이 발의돼도 국민투표를 통해 국민 절반의 찬성을 얻어야 가능하기 때문이다.
안보 정책 중 또 다른 논쟁적 사안은 ‘비핵 3원칙’(핵무기 제조·보유·반입 금지)의 재검토다.
다카이치 총리는 총재 선거 당시부터 미국의 핵우산에 의존하면서 '비반입' 원칙을 고수하는 것은 모순이라고 주장해 왔다. 총선 이후 인터뷰에서도 재검토를 부정하지 않았다. 그는 국가안전보장전략 등 '3대 안보 문서'의 조기 개정 필요성을 언급하며 비핵 3원칙과 관련해 "최종적으로 어떤 표현을 사용할지 모르겠다"고 말했다.
살상무기 수출규제 완화도 핵심 쟁점이다. 아베 내각에서 2014년 제정된 '방위장비 이전 3원칙'은 구난·수송·경계·감시·해상 위험물 제거 등 예외적인 다섯 가지 유형에 대해서만 장비 이전을 허용해 왔다. 자민당과 일본유신회는 오히려 이런 예외규정이 방위 장비품 수출을 어렵게 한다며 해당 조항의 폐지를 추진 중이다. 다카이치 총리는 8일 "우호국, 뜻을 같이하는 나라가 국민을 지키는 것이라면 이전(수출)해도 좋다는 전제로 논의하고 있다"고 밝혔다. 동맹국의 자국 방어를 목적으로 한 무기 수출이라면 조건부로 허용할 수 있다는 것이다.
이와 함께 국가정보국 및 대외정보청 신설, 스파이방지법 제정도 중점 과제로 꼽힌다. 정보 수집과 분석을 총괄하는 이른바 일본판 CIA(중앙정보국)격인 국가정보국을 신설하고 해외 정보를 전담하는 대외정보청을 신설한다는 구상이다. 대내적으로는 표현과 언론의 자유를 침해하고 시민에 대한 과도한 감시로 이어질 수 있다는 우려가 제기되고 있다.
일본 현지에선 자민당 '1강 체제'에 대해 "백지위임 수표가 아니다"며 경계의 목소리가 나오기 시작했다. 아사히신문은 사설에서 "국론을 양분할 정책 실현에 돌진할 것으로 보인다"고 비판했다. 마이니치신문도 사설을 통해 정책에 대한 충분한 숙의가 이뤄지지 않았다는 점을 강조하며 "(선거를) 인기투표로 몰고 가 돌풍을 일으키는 데는 성공했다"고 평가했다. 자민당 내 원로인 이시바 시게루 전 총리도 산인추오TV에 "많은 의석을 얻었다고 해서 뭐든 해도 좋다는 것은 아니다"며 "백지위임과는 다르다"고 강조했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사