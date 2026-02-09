정부 ‘가짜뉴스’ 대한상의 감사… 경제단체 ‘군기 잡기’도

김정관 산업장관, 6개 단체 소집

박일준 대한상공회의소 부회장이 9일 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 경제단체 긴급현안 점검회의에서 사과문을 발표한 뒤 고개를 숙이고 있다. 대한상의는 지난주 ‘상속세 부담에 자산가 유출 세계 4위’라는 보도자료를 내 ‘가짜뉴스’ 논란에 휩싸였다. 연합뉴스

산업통상부가 ‘가짜뉴스’ 논란에 휩싸인 대한상공회의소에 대해 감사에 착수했다고 9일 밝혔다. 김정관 산업부 장관은 6개 경제단체를 소집해 공개적으로 ‘군기’를 잡았다. 이재명 대통령이 대한상의 보도자료를 콕 집어 “고의적 가짜뉴스”라고 질타한 지 이틀 만이다. 대한상의는 내부 검증 시스템을 강화하겠다며 재차 고개를 숙였다.



김 장관은 대한상의를 비롯한 6개 경제단체 부회장들을 불러 긴급 현안 점검회의를 개최하고 “‘상속세 부담에 자산가 유출 세계 4위’라는 대한상의 보도자료는 법정단체로서 공적 책무와 책임을 망각한 사례”라고 질책했다. 그는 “신뢰할 수 없는 자료를 사용하는 것은 국민과 시장을 혼란에 빠뜨리고 정책 환경 전반에 대한 신뢰를 훼손하는 심각한 사안”이라며 “해당 보도자료 작성·검증·배포 전 과정에 대한 감사 결과에 따라 담당자 문책, 법적 조치 등 엄중하게 책임을 묻겠다”고 경고했다.



앞서 대한상의는 지난 3일 상속세 제도 개선 필요성을 담은 보도자료에서 영국 이민 컨설팅사 통계를 인용해 ‘한국을 떠나는 고액 자산가가 2400명에 달한다’고 전했다. 이후 이 대통령이 7일 해당 통계의 신뢰성을 문제 삼으며 가짜뉴스라고 직격하자 대한상의는 검증이 미흡했음을 인정하고 공식 사과문을 냈다.



박일준 대한상의 부회장은 이날 회의 때도 자리에서 일어나 “통계 방식과 내용, 전문성 등에 논란이 있는 외부 자료를 충분한 검증 없이 인용해 불필요한 불신을 초래했다”고 사과했다.



대한상의는 이번 사태를 계기로 내부 검증 시스템을 대폭 강화한다는 방침이다. 우선 사실관계 및 통계에 대한 다층적 검증을 의무화하기 위해 대한상의 지속성장이니셔티브(SGI) 박양수 원장을 ‘팩트체크 담당 임원’으로 지정했다. 조사연구 담당 직원들에 대한 교육 프로그램도 즉시 시행한다. 아울러 독립적인 외부 전문가를 활용해 발표 자료를 한 번 더 체크하는 검증 체계도 도입하기로 했다.



이번 주 예정돼 있던 대한상의 보도자료는 현장 세미나 관련 내용을 제외하고 모두 배포가 미뤄졌다. 검증 체계를 새로 정비한다는 이유에서다. 한국경제인협회와 한국경영자총협회 등 다른 경제단체들도 보도자료 배포 일정을 일부 수정한 것으로 파악됐다. 정부가 단체들을 소집해 재발 방지를 당부한 만큼 자료 배포에 신중을 기하는 모습이다. 한 경제단체 관계자는 “기존에도 내부 절차에 따라 사전 검증을 하지만 한 번 더 체크하고 검토해보자는 분위기”라고 전했다. 한국무역협회는 기존 홍보계획 보고를 임원급(상무)이 참여하는 홍보점검회의로 격상시키기로 했다.



한편 국민의힘 박성훈 수석대변인은 산업부의 감사 착수 관련 논평을 내고 “오직 한 사람의 기분에 따라 국가 기구가 움직이는 ‘1인 지배 체제’의 민낯인가”라며 “대통령이 특정 단체를 향해 ‘민주주의의 적’ 운운하며 비난을 쏟아내고, 곧장 주무 부처가 감사라는 칼날을 휘두르는 것은 정상적인 국정 운영이라 할 수 없다”고 비판했다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



